Em caso complexo, Remo informa que Jaderson segue internado na UTI e sem prazo de alta médica

O Remo emitiu na tarde desta sexta-feira (9), sobre o estado de saúde do volante Jaderson, que se chocou de cabeça com um atleta do Paysandu, na última quarta-feira (7) e está hospitalizado. De acordo com o Remo, Jaderson segue internado na Unidade de terapia Intensiva (UTI), por tempo indeterminado.

O jogador recebe os cuidados da equipe médica em um hospital de Belém e apresentou evolução nas últimas 24 horas e se manteve estável, consciente e sem déficit neurológico, já que Jaderson sofreu concussão cerebral, além de ter sangramento cerebral (hematoma subdural).

A situação de Jaderson requer cuidados, já que foi uma lesão complexa e que foi detalhada pelo médico Jean Klay, diretor do DM azulino, em entrevista à Rádio Liberal +. Com isso, Jaderson seguirá internado na UTI e sem prazo para sair. De acordo com a nota azulina, isso é para garantir total segurança ao atleta e que ele tenha uma recuperação neurológica plena. Outros exames e avaliações clínicas serão realizados pela equipe médica que acompanha Jaderson.

Jaderson, de 24 anos, é natural de Porto Alegre (RS) e está na sua segunda temporada vestindo a camisa do Remo. O jogador é peça fundamental no time azulino desde que chegou a Belém e foi fundamental na conquista do acesso à Série B, no ano passado. Com o destaque de 2024, jaderson renovou seu contrato com o Remo até 2027. Titular absoluto na equipe desde que iniciou sua trajetória no Leão Azul, o volante segue a recuperação e recebe apoio de torcedores e do clube nas redes sociais. Vários torcedores e perfis de torcidas do Remo, desejaram saúde a Jaderson, que é o “xodó” dos azulinos.

Leia o boletim médico na íntegra

O atleta Jaderson Flores dos Reis segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Porto Dias, em observação neurológica contínua, sob os cuidados da equipe médica coordenada pelo neurocirurgião Dr. Amilton Araújo Júnior.

Nas últimas 24 horas, o paciente apresentou evolução clínica favorável, mantendo-se hemodinamicamente estável, consciente e sem qualquer tipo de déficit neurológico.Diante da natureza do quadro inicial e da necessidade de vigilância intensiva, o atleta permanecerá em ambiente de UTI por tempo indeterminado, com o objetivo de garantir total segurança durante sua recuperação neurológica.

A equipe médica segue monitorando atentamente sua evolução, com reavaliações clínicas e exames seriados programados.