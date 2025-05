Remo: com ‘sangramento no cérebro’, Jaderson ainda pode passar por cirurgia, avalia médico

O meia Jaderson, do Remo, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após um choque de cabeça com o zagueiro Novillo, do Paysandu, no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, disputado na última quarta-feira (7). Apesar da boa evolução, o jogador ainda não está livre do risco de passar por uma cirurgia. Pelo menos é o que afirmou o médico azulino, Dr. Jean Klay, em entrevista à Rádio Liberal+.

"Ainda é uma condição de tratamento não cirúrgico, mas essa avaliação é feita de forma contínua. Se percebermos que o quadro clínico se agrava, a indicação cirúrgica passa a ser considerada. É um paciente que requer muitos cuidados, por isso toda essa preparação e atenção. Ele está bem, estável e consciente, mas chegou com muita dor de cabeça, que já foi revertida. Agora é esperar a evolução nas próximas 48 horas", disse.

Jaderson foi diagnosticado com um hematoma subdural, que nada mais é do que um sangramento entre o crânio e o cérebro, geralmente causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo. Esse tipo de sangramento pode comprimir o cérebro, aumentar a pressão intracraniana e causar sintomas como dor de cabeça, confusão e, em casos mais graves, até coma.

Ainda segundo Jean Klay, Jaderson apresentou "vários pontos de sangramento no cérebro", mas está reagindo bem ao tratamento.

"Temos o cuidado especial de mantê-lo em um local com acompanhamento médico 24 horas. A namorada está ao lado dele, e temos realizado tomografias seriadas para acompanhar a evolução do sangramento", explicou Klay.

Jaderson ainda não tem previsão de retorno aos gramados. O médico preferiu não estabelecer prazos, mas, a princípio, o jogador está fora do clássico que decide o Parazão no próximo domingo (11), novamente no Mangueirão.