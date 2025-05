Remo não é campeão no Mangueirão desde 2019 e tenta quebrar jejum diante do Paysandu

O Estádio Mangueirão é o maior palco do futebol paraense. Com vários jogos importantes, o Colosso do Bengui é referência quando se fala de futebol no Norte do Brasil, porém, o Remo, que já levantou títulos no Mangueirão, vive uma “seca” de conquistas no local.

O Remo já conquistou vários títulos atuando no Colosso do Bengui, porém, o clube azulino vem passando por um jejum e não levanta uma taça no Mangueirão desde 2019. A última conquista azulina ocorreu no Parazão de 2019, na final diante do Independente Tucuruí. O Leão Azul perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e tinha a missão de vencer o Galo Elétrico por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis, porém, o Remo conseguiu mais e derrotou a equipe de Tucuruí (PA) pelo marcador de 2 a 0 e fez a festa no Colosso.

Mas apesar do Remo ter conquistado os dois últimos acessos no Mangueirão, o Leão não tem levantado taças no estádio faz um tempinho. São seis anos sem conquistas e nesse período o Remo disputou no Mangueirão os títulos do Parazão de 2020 e 2023 contra o Paysandu, além da Copa Verde na temporada 2020, contra o Brasiliense-DF. Na temporada 2021 e 2022 o Colosso do Bengui permaneceu fechado para reformas e as finais ocorreram nos estádios da Curuzu e Baenão.

O Remo tem a chance de voltar a ser campeão neste domingo (11), às 17h, contra o Paysandu, seu maior rival. Os dois clubes se enfrentaram na última quarta, pelo primeiro jogo da final do Parazão e o Leão Azul levou a melhor por 3 a 2. O clube azulino possui a vantagem do empate para ser campeão e conquistar seu 48ª título estadual e assim quebrar o jejum de títulos no Mangueirão.