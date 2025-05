Leão XIV: Remo faz referência ao nome do novo papa e brinca: 'A fumaça branca subiu'

Robert Francis Prevost foi escolhido como o novo papa nesta quinta-feira (8). O cardeal escolheu o nome Leão XIV para representá-lo durante o seu papado. Com isso, a escolha chamou a atenção dos torcedores paraenses e, após virar meme entre a torcida azulina, o próprio Remo fez alusão ao pontífice.

Em uma publicação nas redes sociais, o Remo compartilhou um vídeo do time azulino durante a entrada no gramado para o jogo contra o Papão e fez referência à cerimônia do conclave, destacando a fumaça branca que anuncia a escolha do papa.

"A fumaça branca subiu ontem no jogo do Leão e a gente tentou avisar pra vocês. Não tem jeito, até o Papa é Leão", escreveu o Remo nas redes sociais.

Antes disso, diversos internautas fizeram memes sobre a escolha de Leão XIV por conta do mascote azulino.

O que o nome representa?

O novo Papa foi eleito com o apoio de ao menos 89 dos 133 cardeais presentes no conclave. O cardeal Robert Francis Prevost, de 66 anos, será o substituto do Papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril.

Segundo especialistas, a escolha pode indicar uma continuidade na linha de pensamento mais liberal de Francisco, além de remeter a um Papa que deverá ser forte. Os antecessores de Leão XIV, que escolheram o mesmo nome, lideraram a Igreja Católica em períodos de grandes desafios.

Decisão do Parazão

Em meio ao conclave, Remo e Paysandu decidem o Parazão de 2025. Na última quarta-feira (7), o Leão Azul conquistou uma vitória importante sobre o Papão e vai com vantagem para o segundo confronto, que ocorre no domingo (11), no Mangueirão, às 17h.