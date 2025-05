Janderson exalta força do Remo, elogia torcida e promete título dedicado a companheiro internado

O Clube do Remo entra em campo neste domingo (12) com a vantagem do empate para conquistar o título do Campeonato Paraense 2024, após vencer o Paysandu por 3 a 2 no primeiro jogo da final. Além da motivação natural do título, entre os azulinos também corre a intenção de levar a taça e dedicá-la a um companheiro ausente: o volante Jaderson, que sofreu uma concussão cerebral no primeiro clássico e segue internado na UTI.

“É um companheiro nosso, né? Tenho uma certeza que ele queria estar muito nesse jogo da final para sair com esse título. Então, infelizmente, veio isso ocorrido, mas a gente vai correr por ele, a gente vai fazer de tudo para levar esse título aí e dedicar a ele também”, disse Janderson, em tom emocionado.

A conexão com a torcida também foi lembrada pelo atacante, durante entrevista coletiva. Janderson chegou ao Leão recentemente, mas já se sente em casa. Para ele, a energia vinda das arquibancadas tem feito diferença nas últimas partidas e será fundamental na grande final.

“É muito importante que a torcida esteja com os jogadores, com o clube, nessa conexão. É um jogador a mais dentro de campo, né? Essa motivação, esse incentivo deles. Então temos que parabenizar a festa que a torcida vem fazendo, não só no jogo do Paysandu, mas em todos os jogos, onde nos apoiam. Que essa conexão continue assim e que possa estar lá no domingo, pra gente dar essa alegria e o título”, destacou.

Sobre o desempenho dentro das quatro linhas, Janderson atribui os bons resultados ao trabalho duro nos treinos e ao entrosamento do setor ofensivo. O atacante tem se destacado com assistências e movimentações decisivas ao lado de Marcelinho, Pedro Rocha e Viseu.

“Tudo é treinamento, né? A gente treina muito. O professor Daniel passa muitas jogadas pra gente e graças a Deus está dando certo. Marcelinho e eu temos um bom entrosamento, ali também com Pedro Rocha, Viseu, todo o ataque e meio de campo. Então, estamos com a equipe muito forte, muito qualificada, e espero continuar com essas movimentações dando assistência, fazendo gol pra dar o melhor pro Remo e essa alegria pra essa torcida.” O Remo decide o Parazão 2024 neste domingo, no Mangueirão, com a vantagem do empate diante do Paysandu. A bola rola às 17h.