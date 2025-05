Polícia Militar define operação com 1.280 agentes para segurança do Re-Pa

A Polícia Militar do Pará realizou, nesta sexta-feira (9), uma reunião de alinhamento operacional para definir as estratégias de segurança para o clássico entre Remo e Paysandu, que ocorrerá no domingo (11), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A expectativa é de público em torno de 50 mil pessoas.

De acordo com o coronel Marcelo Mangas, responsável pelo policiamento do evento, o encontro tem caráter estratégico e busca evitar falhas no dia da partida. “Antes, esse planejamento era feito no próprio local do evento, o que gerava perdas de informação e execução. Agora, com esse alinhamento prévio, cada equipe já saberá exatamente o que fazer”, afirmou.

O plano prevê a mobilização de 1.280 policiais militares, com atuação no entorno do estádio e nos principais corredores de acesso, como as avenidas Augusto Montenegro, Independência, Dr. Freitas e a Rodovia Transmangueirão. “A presença da PM começa já nos deslocamentos dos torcedores. Nosso objetivo é garantir segurança desde a saída de casa até o retorno”, destacou o coronel.

A operação incluirá diferentes frentes de policiamento. Haverá 314 agentes a pé posicionados em pontos estratégicos, além de 209 viaturas, 55 motocicletas, 32 agentes a cavalo, efetivos do Batalhão de Polícia Rodoviária e da Polícia Ambiental. Esta última utilizará sonômetros para coibir poluição sonora e aplicar eventuais autuações.

O policiamento precursor terá início às 14h, com o objetivo de antecipar o monitoramento e garantir maior controle sobre a movimentação do público. A Polícia Militar orienta que os torcedores colaborem com o cumprimento das normas de segurança. “O torcedor que chega cedo se ajuda e ajuda a segurança pública. Evita aglomerações e facilita o acesso ao estádio. A nossa tradição é de entrada nos últimos 30 minutos, o que gera congestionamento e riscos. Queremos mudar isso”, disse o coronel Marcelo Mangas.

Também haverá fiscalização nos bares próximos ao estádio e nas áreas internas. A venda de bebidas alcoólicas deverá seguir a Lei Municipal nº 9.354, de 27 de dezembro de 2017, que proíbe a comercialização em garrafas e latas, permitindo apenas copos plásticos descartáveis. O descumprimento poderá resultar em autuações. Após o jogo, o efetivo será redistribuído para organizar a saída dos torcedores pelas rampas e acessos do Mangueirão.