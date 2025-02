Re-Pa: clássico do futebol paraense terá forte esquema de segurança; confira

O superclássico do futebol paraense entre Remo e Paysandu, que será disputado neste domingo (23), no Estádio Olímpico do Pará Jornalista "Edgar Proença", o novo Mangueirão, contará com um elaborado esquema de segurança, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A ação integrada contará com profissionais de segurança pública, entre policiais civis e militares, bombeiros e agentes dos órgãos estadual e municipal. A partida terá início às 17h e tem expectativa de reunir um público de 47 mil pessoas.

As ações reunirão um efetivo com 1.340 agentes, além do apoio de 241 viaturas quatro rodas e 78 motocicletas. De acordo com o titular da Segup, Ualame Machado, o conjunto de ações tem como objetivo garantir a tranquilidade dos torcedores e dos moradores no entorno do estádio.

“O contingente mobilizado permitirá um policiamento ostensivo em todos os pontos estratégicos do estádio e seus arredores, assegurando o controle do fluxo de pessoas e a prevenção de incidentes. Além do policiamento ostensivo, o nosso plano de segurança abrange ações integradas que visam garantir a fluidez do trânsito, o monitoramento constante das áreas de acesso e a eficiência no registro de ocorrências. A nossa prioridade é assegurar um evento seguro e tranquilo para todos os torcedores, permitindo que desfrutem do jogo com a paz de espírito que merecem”, afirmou.

A PM terá um forte efetivo antes, durante e depois do clássico. (Bruno Cecim / Agência Pará)

Esquema de segurança

A estratégia elaborada pela Segup e órgãos de segurança engloba a fiscalização das vias de acesso, o entorno e manutenção da ordem e segurança no estádio; o ordenamento do fluxo de trânsito para garantir a fluidez; a agilidade no atendimento da população se houver a necessidade do registro de ocorrências, e a garantia do direito de ir e vir de todos com tranquilidade.

No dia, representantes das forças de segurança estarão presentes no Centro de Comando Operacional (CCO), que concentra o monitoramento de imagens de cerca de 800 câmeras instaladas no estádio e no entorno dele, contribuindo na agilidade das demandas de segurança. O Centro será instalado no setor de camarotes do estádio, no lado B.

Antes da partida, as vias de acesso ao estádio receberão atenção especial, com efetivo pronto para agir, fiscalizando os grandes corredores da cidade e controlando, já no estádio, o acesso à rampa, estacionamento e outras áreas consideradas estratégicas para o policiamento.

Acesso ao estádio e estacionamento

No local não haverá venda de ingressos para a partida, apenas para o estacionamento. A orientação é que o público antecipe as compras dos tickets para evitar transtornos. O acesso do público para os estacionamentos acontecerá por 7 portões, que estarão em funcionamento para entrada a partir de 13h, sendo 3 lado A, todos pela avenida Augusto Montenegro, e 4 do lado B, pela avenida Mangueirão (Transmangueirão).

O que pode e o que não pode levar para o jogo

A Comissão de Avaliação de Condutas de Torcidas Organizadas e Segurança nos Grandes Eventos, vinculada ao Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Consep), deliberou no último dia 18, em reunião no Ministério Público sobre algumas orientações para a partida de domingo (23).

Para a partida, está permitida a entrada de torcedores com água, até dois copos ou sacolet, no padrão de plástico flexível, transparente, de até 300 ml.

Em relação à vedações, a comissão proibiu ambulantes, aparelhagens, carro-som, comercialização de alimentos e bebidas, promoção de raves, uso de estrutura de som e DJ no estacionamento do Mangueirão.

A Ordem Pública da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) será responsável pela orientação, controle e fiscalização dos ambulantes nas áreas externas ao estádio.

O policiamento no dia do Re-Pa ganhou amplo reforço no número de agentes de segurança. (Marcelo Seabra/ Agência Pará)

Atendimento e registro de ocorrências

As unidades instaladas no Mangueirão, como o Batalhão de Polícia de Eventos, responsável pela preservação da ordem pública nos grandes eventos realizados, estará em pleno funcionamento na articulação das ações ostensivas da tropa da Polícia Militar, bem como, a Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos, que vai garantir o atendimento e a agilidade no registros de ocorrências, se necessário.

Trânsito

Os agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), estarão mobilizados em pontos estratégicos nas vias de acesso ao estádio pela Avenida Augusto Montenegro, e em frente ao Mangueirão. Equipes de trânsito da Segbel também estarão posicionadas nas vias, inclusive pela avenida Mangueirão (Transmangueirão). Em ambos os sentidos e vias, os agentes de trânsito vão atuar no ordenamento do trânsito para que os veículos possam fluir com agilidade sem causar transtorno à população e ao público que vai assistir à partida, assim como na travessia de pedestres em frente ao estádio.

Na Avenida Augusto Montenegro, a pista do BRT permanecerá fechada no trecho da Rua da Marinha até a entrada do Ginásio Guilherme Paraense “Mangueirinho”, para que condutores possam acessar os estacionamentos. A Avenida Centenário, na extensão da Avenida Júlio Cesár até a Avenida Mangueirão, funcionará em sentido único até o Portão F, das 12h às 17h, após o final da partida o trecho seguirá no sentido inverso para escoar os veículos. No trecho da Avenida Mangueirão, na altura do portão F, até a Avenida Augusto Montenegro será em mão dupla com acesso apenas a veículos de passeio.

Integração

Equipes da Segup, por meio das secretarias adjuntas Operacional e de Inteligência e Análise Criminal, Graesp e Ciop; polícias Militar e Civil, Detran, Corpo de Bombeiros Militar e Seap, além de outros órgãos estaduais como Seel, Defensoria Pública, Ministério Público, órgãos federais como Polícia Federal, e ainda, os órgãos municipais, Guarda Municipal, Segbel, Ordem Pública integram as ações planejadas.