Estreia: Rodrigo Santana enfrenta seu primeiro Re-Pa como técnico do Remo

Atual líder isolado do Campeonato Paraense, o Clube do Remo terá o grande teste de fogo neste domingo, por ocasião do clássico contra o Paysandu, válido pela 7ª rodada da primeira fase. Para fazer jus à condição de favorito ao título, os azulinos precisam desbancar o maior rival, numa disputa onde a experiência e a maturidade fazem toda a diferença, ainda que o elenco azulino esteja longe de ser formado por "veteranos em Re-Pa".

Do atual grupo, apenas quatro jogadores já disputaram o clássico: Marcelo Rangel, Jaderson, Pavani e Ytalo. Nenhum deles, no entanto, teve a oportunidade de vencer. O próprio Rodrigo Santana, que comanda o Remo desde o ano passado, ainda não experimentou a emoção do clássico, mas garante que está preparado, com o time ajustado para atacar e se defender. "O trabalho segue firme, bem forte, numa semana muito boa. A rapaziada está conseguindo entender a atmosfera do clássico e o que a torcida exige. Os jogadores se identificaram muito rápido com o clube, entendeu a nossa forma de jogar. Precisamos fazer um jogo inteligente e equilibrado", disse ele, que já tem definida a formação tática azulina.

"A gente tem uma ideia clara de jogo. A gente tem que seguir o que tá dando certo. Estamos fazendo uma boa competição, mesmo sabendo que clássico é uma competição à parte. Precisamos manter as nossas convenções e entender que, se conseguirmos impor nosso ritmo e não mudar as características de jogo, poderemos um bom resultado", comenta. Ao que tudo indica, o time não terá grandes mudanças, mas sim um grande rodízio de atletas adaptados às mais diversas funções que uma partida tão importante exige.

"Quando você tem peças de reposição à altura, com certeza, no decorrer da partida, ao ver que o adversário está mais exposto ou cansado, você tem peças para entrar e fazer a diferença, com mais força. Eles vão se desenvolver melhor quando o jogo está truncado, com pouco espaço, mas com essas características. Por outro lado tem jogador que a gente usa quando o jogo está mais aberto, precisa de mais espaço para produzir. Tudo depende do adversário", explica. E sobre os estreantes no Re-Pa, o comandante já deu o recado a quem vai pela primeira vez, incluindo ele.

"A gente tem um grupo muito franco em relação a comunicação. A grande maioria já teve suas experiências em clássicos e sabem o que podem ou não podem fazer. Isso exige uma preparação mental, física e tática para que a gente consiga trazer essa alegria que o torcedor tanto quer e manter a nossa liderança na competição", encerra.