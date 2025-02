Com VAR de fora, FPF define árbitro Fifa para o Re-Pa do Parazão; veja a escala

O primeiro clássico entre Remo x Paysandu na temporada 2025 terá arbitragem de Fifa e de fora do Estado. A Federação paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (20) a escala de arbitragem para o clássico Rei da Amazônia, marcado para o próximo domingo (23), às 17h, no Estádio Mangueirão, em Belém, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paraense.

Quem terá a responsabilidade de comandar o maior clássico da Região Norte do Brasil será o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva, que pertence à Fifa Minas Gerais (MG). Ele será auxiliado pelo Fifa, Guilherme Dias Camilo, também de Minas Gerais (MG). Já o outro auxiliar da partida será Fábio Pereira, do Tocantins (TO). O quarto árbitro do clássico será Wanbelton Lisboa Valente, de Belém, o mesmo ocorrendo com o quinto árbitro, que terá Nayara Lucena Soares, como responsável.

A partida entre Leão x Papão terá árbitro de vídeo, o famoso VAR, que tanto já deu problema neste Parazão, porém, ele será o VAR de fora do Estado terá a operação comandada pelo árbitro Rodrigo Nunes de Sá, Fifa do Rio de Janeiro (RJ), além de Cleriston José de Castro Rodrigues, de Sergipe (SE).

Remo x Paysandu duelam pela primeira vez na temporada 2025 com expectativa de mais de 45 mil torcedores no Colosso do Bengui. O clássico rei da Amazônia terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.