Antes do Re-Pa, Remo provoca torcida do Paysandu nas redes sociais: 'vai ter mosaico em todo jogo'

O Re-Pa de domingo marca o primeiro clássico da temporada 2025. O jogo ainda não começou, mas as provocações já iniciaram e por parte de um dos clubes. O Remo, divulgou um vídeo em seu perfil nas redes sociais e tirou onda ao falar sobre o mosaico que a torcida está preparando para o clássico.

“Se reclamar mais, vai ter mosaico todo o jogo”, publicou o clube.

A frase mexeu com os torcedores, que não pouparam rival e brincaram com a situação, já que parte da torcida do Paysandu, critica os remistas por demorarem anos para conseguir "acertar" um mosaico. Isto só mudou quando houve uma parceria (ou “ajuda”) de torcedores do Fortaleza para realizar o mosaico. A comissão de festas do Remo, garante que os mosaicos serão frequentes em jogos do clube e promete uma grande festa no clássico de domingo.

VEJA MAIS

Remo x Paysandu duelam no próximo domingo (23), às 17h, no Mangueirão, em Belém, pela 7ª rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.