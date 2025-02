Torcida do Remo prepara mosaicos para o primeiro Re-Pa do ano; veja detalhes

O primeiro clássico Re-Pa do ano acontece no próximo domingo (23), no Mangueirão. A partida será válida pela sétima rodada do Campeonato Paraense. Mesmo com os clubes já classificados para a próxima fase, o duelo promete muita emoção. E, para o confronto, a torcida azulina está preparando uma grande festa, com direito a mosaico e bandeirão.

Por meio das redes sociais, uma das torcidas organizadas do Remo divulgou a programação para a super festa que será realizada no Mangueirão. De acordo com as informações, serão três momentos de celebração. O primeiro incluirá o tradicional mosaico de papel.

As partes do desenho serão distribuídas corretamente na arquibancada e levantadas na entrada dos jogadores, permanecendo até o final dos hinos nacional e do Pará. Em seguida, um bandeirão será estendido sobre a torcida azulina e ficará por um minuto, com os torcedores fazendo a festa.

Além disso, haverá um mosaico fixo de TNT, que também será distribuído nas arquibancadas, no formato de colete, para os torcedores do Remo usarem durante toda a partida. No último ano, tanto os azulinos quanto os bicolores fizeram um "duelo" de mosaicos durante o Re-Pa do Parazão, o que marcou o confronto.

Torcidas deram um show nas arquibancadas do Colosso do Bengui durante a partida válida pela 5ª rodada do Parazão (Fábio Will / O Liberal - Thiago Gomes / O Liberal)

Ingressos

Vale destacar que os ingressos para a arquibancada do Lado A, onde a torcida azulina se concentra, foram esgotados, e apenas entradas para o setor de cadeiras estão disponíveis. Do lado do Papão, ainda há bilhetes para todos os setores.

Agenda

Este é o primeiro Re-Pa da temporada. Atualmente, o Remo está melhor posicionado na disputa do campeonato. O clube azulino é líder, invicto, com 16 pontos. Já o Paysandu está em segundo, com 13.

Além deste confronto, haverá pelo menos outros dois encontros da dupla Re-Pa no ano, ambos pela Série B. A partida ocorrerá no próximo domingo (23), a partir das 17h. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.