Em poucas horas, torcida do Remo esgota carga extra de ingressos pro Re-Pa

O segundo lote de ingressos de arquibancada da torcida do Remo para o clássico Re-Pa, deste domingo (23), está esgotado. O fim da carga de 2 mil bilhetes extras ocorreu poucas horas após a abertura.

A informação foi confirmada pela reportagem por meio do site ingressosa.com, que realiza a comercialização de bilhetes. Agora, apenas entradas para o setor de cadeiras estão disponíveis. O valor do ingresso é R$ 160,00.

O clube havia anunciado o fim da venda de ingressos para a arquibancada na última terça-feira (18), cerca de 24 horas após o início das vendas. Na manhã desta quinta (20) foi divulgada a abertura de um lote extra, de apenas 2 mil ingressos. No total, cerca de 26 mil azulinos devem comparecer à partida.

A partida entre Remo e Paysandu ocorrerá no próximo domingo (23), a partir das 17h, no Mangueirão. O jogo é válido pela sétima rodada do Parazão e marca o primeiro Re-Pa do ano. Por conta disso, a procura por ingressos tem sido grande e a promessa é de estádio lotado.

O jogo terá cobertura completa e Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.