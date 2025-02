Re-Pa: Remo disponibiliza novo lote e volta a vender ingressos para a arquibancada; saiba mais

Após anunciar que os ingressos para a arquibancada para o duelo contra o Paysandu esgotaram, o Remo disponibilizou um novo lote para os torcedores azulinos. Conforme informações repassadas por uma fonte ligada ao clube, duas mil entradas foram liberadas para serem comercializadas.

Os ingressos estão disponíveis no site IngressoSA.com. As entradas seguem no valor de R$ 80, mais a taxa de serviço do site, que é de R$ 12. Além do novo lote para o Lado A do Mangueirão, o setor de cadeiras ainda têm bilhetes, que custam R$ 160, mais R$ 24 de taxa.

O clube havia anunciado o fim da venda de ingressos para a arquibancada na última terça-feira (18), cerca de 24 horas após o início das vendas. Até o momento, o Remo não divulgou quantos ingressos já foram vendidos, mas, considerando a lotação máxima do Mangueirão, são cerca de 26 mil entradas disponíveis para cada equipe. Do lado do Paysandu, ainda há ingressos para os dois setores.

A partida entre Remo e Paysandu ocorrerá no próximo domingo (23), a partir das 17h, no Mangueirão. O jogo é válido pela sétima rodada do Parazão e marca o primeiro Re-Pa do ano. Por conta disso, a procura por ingressos tem sido grande e a promessa é de estádio lotado.

O jogo terá cobertura completa e Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.