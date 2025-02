Zagueiro do Remo comenta o clima do Re-Pa na cidade: 'Todos aguardam o clássico'

Faltam poucos dias para a realização do maior clássico do futebol paraense. O Re-Pa, além de ser o termômetro da rivalidade entre os dois clubes, traz consigo uma expectativa muito incomum entre os próprios atletas, que muitas vezes entram para a história em atuações de destaque. Neste domingo (22) o elenco do Remo espera escrever mais um capítulo, desta vez com um final feliz.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Tenho certeza que domingo teremos uma atmosfera mais incrível ainda. Estamos preparados, sabemos o que fazer. Ano passado o Remo não ganhou nenhum Re-Pa, mas este ano estamos trabalhando para ser diferente. Temos como objetivo buscar o título e ser campeão invicto. Então precisamos de grandes jogos como este e impor o nosso ritmo", diz o zagueiro Rafael Castro, que deve fazer a sua estreia no duelo.

"É um jogo que todos nós estávamos esperando. Desde o ano passado, como remanescente, não pude pegar no ano passado, então é uma questão pessoal minha. A gente sabe a atmosfera que envolve. É um jogo totalmente diferente, um campeonato à parte, move a cidade, os torcedores. A gente sente durante a semana do jogo", observa.

VEJA MAIS

Os dois times chegam para o clássico em momentos semelhantes, embora o Leão Azul esteja com a vantagem de ser o único invicto da competição. Os dois times lideram a tabela, mas chegam apresentando instabilidade em campo, fato que tem desagradado à torcida. Desta vez, o Re-Pa servirá também para alavancar o vencedor e instaurar a crise no perdedor.

"Nós temos nossos objetivos. Temos o melhor ataque, melhor defesa, estamos com invencibilidade. Isso nos move a manter esse ritmo. Não podemos baixar a guarda, pois todos os adversários querem tirar pontos do Remo. Para fazer história temos que lutar contra as adversidades. Cabe a nós não deixarmos isso acontecer", finaliza o zagueiro.