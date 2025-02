Mini Tabu? Paysandu não perde para o Remo há oito partidas; veja números

Remo e Paysandu entrarão em campo no próximo domingo (23) para escrever mais um capítulo da rica história do Clássico Rei da Amazônia. O confronto, válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense 2025, marcará a 776ª edição do duelo mais tradicional do futebol nortista. Apesar da pequena vantagem azulina nos confrontos gerais, hoje quem vive o melhor momento nos confrontos diretos são os bicolores.

O Paysandu chega embalado por um mini tabu: são oito jogos de invencibilidade contra o maior rival, com quatro vitórias e quatro empates. A última vez que o Leão Azul superou o Papão foi em março de 2023. Desde então, o time bicolor acumula momentos marcantes, como a conquista do 50º título do Parazão, em 2024, justamente diante do Remo, após uma vitória por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão e um empate por 1 a 1 na partida de volta.

Retrospecto recente do Clássico Rei:

Paysandu 1 x 1 Remo - Final do Parazão 2024

Remo 1 (3) x (4) 1 Paysandu - Semifinal da Copa Verde 2024

Remo 0 x 2 Paysandu - Final do Parazão 2024

Paysandu 0 x 0 Remo - Semifinal da Copa Verde 2024

Paysandu 0 x 0 Remo - Paraense 2024

Paysandu 1 x 0 Remo - Série C 2023

Remo 0 x 1 Paysandu - Parazão 2023

Remo 1 (2) x (4) 1 Paysandu - Semifinal da Copa Verde 2023

O duelo de domingo, além de movimentar a paixão dos torcedores, também tem peso na tabela. As duas equipes brigam pela liderança geral da primeira fase do Campeonato Paraense, o que torna o confronto ainda mais decisivo.

A expectativa também se reflete na venda de ingressos. No lado azulino, os bilhetes para a arquibancada do Lado A estão esgotados. Já na Curuzu, os ingressos promocionais acabaram poucas horas após o início das vendas.

A partida entre Remo e Paysandu começa às 17h. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.