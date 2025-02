Marcelo Rangel chega invicto ao Re-Pa e consolida defesa do Remo como a melhor do Paraense

O Remo se prepara para o maior clássico do futebol paraense com uma boa estatística para se segurar. A equipe tem a melhor defesa do Campeonato Paraense e, com Marcelo Rangel no gol, ainda não foi vazada na competição. O Leão Azul sofreu apenas dois gols no Parazão, ambos na partida contra o Capitão Poço pela 4ª rodada, que terminou empatada em 2 a 2 no Mangueirão. No entanto, o goleiro reserva Léo Lang era quem estava em campo.

Com seis rodadas disputadas, o time azulino tem a defesa menos vazada do campeonato, consolidando a segurança defensiva como um dos trunfos do técnico Rodrigo Santana. Sob o comando do treinador, a equipe tem encontrado solidez na retaguarda, muito em função do entrosamento da linha defensiva. O quarteto que disputada a titularidade, formado por Klaus, Rafael Castro, Lucão e o argentino Ivan Alvariño, tem se mostrado confiável e consistente, dando tranquilidade para Marcelo Rangel debaixo das traves.

Além do bom desempenho defensivo, o Remo também conta com o melhor ataque da competição, com 16 bolas na rede em seis jogos disputados pelo parazão até aqui. A equipe soma resultados positivos e chega ao clássico Re-Pa com confiança, apostando na segurança da zaga e na fase invicta do goleiro titular para manter a solidez e buscar um resultado positivo contra o maior rival

O próximo desafio será justamente contra o Paysandu, às 17h do próximo domingo (23), no Mangueirão. Se vencer o rival, o Leão garante a liderança da competição e vai para as quartas de final com a vantagem de decidir os jogos em casa.