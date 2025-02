Vai comemorar? Com contrato até 2027, Jaderson completa 50 jogos no clássico Re-Pa

Uma das maiores referências do Remo nos últimos anos completará 50 jogos com a camisa do Leão Azul. O clássico Re-Pa, o maior da Região Norte e um dos maiores do pais, será a 50ª partida do meio-campista Jaderson, pelo Remo.

O jovem de 24 anos, natural de Porto Alegre (RS), chega uma marca expressiva no Remo em tão pouco tempo. Titular absoluto com todos os treinadores que passaram pelo clube azulino, Jaderson, ao que parece, chegou para ficar no Remo e fazer carreira como um possível ídolo remista.

Já são 49 partidas com a camisa do Remo, 42 delas no ano passado, temporada que ficou marcado na história do clube azulino e do volante, que reencontrou seu o futebol e foi fundamental na conquista do tão sonhado acesso azulino à Série B do Campeonato Brasileiro.

O volante chegou ao Remo por empréstimo junto ao Athletico-PR, após jogar a temporada 2023 pelo Tombense-MG. Em Belém ganhou espaço com Ricardo Catalá, técnico que depositou sua confiança e o trouxe para o Baenão. Com o passar dos jogos, Jaderson foi ganhando confiança e atuou em várias posições, sendo chamado de “Coringa”.

Após uma temporada vestindo azul, Jaderson completará 50 jogos em um Re-Pa, nada mais especial para o jogador que vive um momento especial no Remo. Nesse período foram sete gols marcados e três assistências, além de um acesso na conta e que o fez ficar em Belém, renovar com o clube por três temporadas.

Antes do Remo, Furacão e Tombense, Jaderson teve passagens pelo Cruzeiro-RS, clube em que iniciou a carreira, além de ter defendido os rivais Santa Cruz-PE e Sport-PE.