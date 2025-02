Terceiro maior artilheiro do Paysandu no século, Nicolas prega respeito e atenção ao Re-Pa

O clássico mais disputado do futebol brasileiro terá um novo capítulo neste domingo, por ocasião da 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Remo e Paysandu lideram a competição e, como é de se esperar, pregam cautela nos dias que antecedem o encontro. A postura conservadora, no entanto, é a marca que antecede a festa para quem sair vitorioso. Entre os bicolores, essa premissa é levada a sério e encontra em um dos seus líderes o maior exemplo de respeito e foco. Não à toda, o centroavante Nicolas já tem o seu nome registrado na história do Paysandu e do Re-Pa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Recentemente, ele marcou o seu 63º gol com a camisa bicolor, desbancando Yago Pikachu do posto de terceiro maior artilheiro do século, uma marca que o atleta valoriza e reconhece como um esforço do seu trabalho. "Eu costumo brincar que o gol nunca é fácil de fazer e 63 não é pouca coisa. Eu fico muito honrado de estar nessa prateleira e chegar numa marca tão expressiva, ao lado de atletas que marcaram a história do clube, como o Zé Augusto, Robgol, Yago. Eu agradeço muito a todos que passaram comigo nesse tempo e me ajudaram a construir esses números", disse.

Somando todas as passagens pelo clube, Nicolas chega em sua quinta temporada e, como o jogador mais longevo do elenco, sabe bem o que o espera no domingo. "Pra mim o Re-Pa é sempre maravilhoso. Eu gosto desse jogo e fui muito feliz, tenho um histórico positivo nos clássicos e espero que este não seja diferente. É um dos jogos mais disputados do mundo e no Brasil e envolve uma cidade inteira. Eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa história. Não sei quantos já joguei, mas sempre me senti muito honrado".

VEJA MAIS

Ao longo dos anos, Nicolas se tornou um "especialista" em Re-Pa, anotando em seu currículo oito vitórias, 10 empates e quatro derrotas para o maior rival, além de ter marcado nada menos que nove vezes. Nicolas usa essas credenciais para estimular quem chega e garantir que o elenco conheça cada detalhe prático de uma partida que desafia a lógica da emoção. "Experiência todos tem, mas no clássico é diferente. Não é mais um jogo. Tem uma história por trás e precisamos respeitá-la. E eu, como um dos que mais jogou esse clássico aqui, tenho a obrigação de passar aos meus companheiros o que a gente aprendeu ao longo do tempo", reforça.

Ainda que o time não tenha feito atuações convincentes nos últimos jogos, o centroavante reflete otimismo e garante que uma vitória sobre o maior rival terá um impacto muito grande na estrutura emocional do elenco. "A gente precisa ter convicção no trabalho e temos isso. As coisas se tornam mais leves quando você vence o clássico. Então, vencer é sempre muito bom. E vencer um clássico é melhor ainda", completa. Paysandu e Remo jogam neste domingo (23), a partir das 17 horas, no Mangueirão.