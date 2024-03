Paysandu goleia o Bragantino e encaminha classificação para a semi do Parazão

O Paysandu venceu o Bragantino neste sábado (9), no estádio Diogão, por 3 a 0, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. Os gols bicolores foram marcados pelo meia Biel e pelo jovem Esli Garcia (2), que entrou no segundo tempo. Com o resultado, o Papão volta para Belém com a vantagem para a decisão.

Agora, o Bragantino precisa vencer por quatro gols de diferença na Curuzu. Caso a vantagem seja de três, a disputa vai para os pênaltis. O jogo de volta ocorre no próximo domingo (17), às 17h, na casa do Paysandu.

Antes disso, o Papão tem um compromisso na segunda fase da Copa do Brasil, contra o Juventude-RS. O jogo ocorre na quarta-feira (13), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Primeiro tempo

O jogo começou com mais pressão da equipe bicolor. Já aos 2 minutos de disputa, o Paysandu desceu para o ataque e após um cruzamento dentro da grande área de Edinho, o meia Biel recebeu e mandou para o fundo do gol, abrindo o placar da partida.

Com a marcação alta, o Paysandu encontrava dificuldades para finalizar e chegar com mais perigo. Mas, ainda era o mais efetivo no primeiro período.

O Paysandu teve a chance de aumentar o placar aos 25 minutos, com Ruan Ribeiro. O atacante interceptou um passe da defesa do Bragantino e finalizou para o gol, na saída do goleiro Henrique. No entanto, a finalização foi para fora.

VEJA IMAGENS DA PARTIDA

paysandu x bragantino jogo de ida parazão 2024 Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal Thiago Gomes / OLiberal

O Bragantino fez a primeira finalização no jogo com Venílson que recebeu na entrada da área, fez o corte no marcador e chutou para o gol do Papão, mas, a finalização saiu fraca e não causou tanto perigo para Matheus Nogueira.

O primeiro tempo terminou com a chance mais clara de gol do Bragantino no jogo. Após uma falta na entrada de área, Gully bateu forte, a bola ia em direção ao gol. Mas, Matheus Nogueira brilhou e tirou.

Confusão

Aos 37 minutos, Biel sofreu falta do Gully. O jogador do Bragantino recebeu amarelo por conta da entrada forte no meia bicolor. O atacante Gileard não gostou da marcação e foi reclamar com o árbitro da partida, no entanto, o atleta levou um empurrão do zagueiro bicolor Wanderson. Com isso, uma confusão começou.

A briga saiu do campo e envolveu as comissões técnicas dos times. Seguranças precisaram entrar no gramado e a partida ficou parada por alguns minutos.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com o Papão mais ofensivo, chegando com perigo ao gol do Bragantino. Os bicolores tinham mais presença ao ataque do Tubarão, contudo, sem tanta eficiência.

Enquanto o Paysandu havia se encontrado no jogo, o Bragantino errava passes e lançamentos, o que impossibilitava uma chega mais forte ao gol do Papão. Aos seis minutos, Edicléber conseguiu o contra-ataque para o time da casa e lançou a bola para Douglas Lima. O atacante dominou e chutou cruzado, no entanto, a finalização foi para fora.

Nos minutos seguintes, o Paysandu dominou o jogo e teve mais uma chance claras para aumentar o placar. Jean Dias, por exemplo, recebeu na entrada de área e chutou para o gol. A bola passou por toda a zaga do Bragantino e ficou com Edilson. O jogador finalizou na trave de Henrique.

Mesmo sem tantas subidas, o Tubarão teve uma boa oportunidade para mudar o placar. Em mais um contra-ataque, Formiga foi lançado em profundidade pela esquerda, a defesa do Paysandu estava desarmada e Matheus Nogueira precisou sair do gol e fazer uma falta para evitar a marcação do Bragantino. No lance, o arqueiro bicolor levou amarelo.

O segundo gol do Paysandu veio do banco. Esli Garcia entrou em campo nos 10 minutos finais e precisou de um lance para ampliar a vantagem do Papão. Com grande jogada de Vinícius Leite na entrada da grande área, o venezuelano recebeu e bateu de primeira para o gol.

Poucos minutos depois, Esli mostrou porque é o queridinho da torcida e ampliou a triunfo bicolor. O terceiro gol veio depois de uma joga de Ruan Ribeiro, que cruzou na medida para o atacante mandar para o fundo da rede. Com isso, o Paysandu sacramentou a vitória por 3 a 0.

Estes foram os primeiros gols oficiais do jovem venezuelano com a camisa do Paysandu. O atacante fez seis jogos com a equipe bicolor e já conquistou o carinho do torcedor do Bicolor, sendo um dos favoritos dos torcedores.

Ficha técnica

Data: 09/03/2024

Hora: 15h30

Local: estádio Diogão

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Jhonathan Leone Lopes

Gols: Biel e Esli Garcia (2x)

Cartões amarelo: Paysandu: Matheus Nogueira, Bryan Borges, Edilson e Wanderson; Bragantino: Matheus Lopes, Gully

Paysandu: Matheus Nogueira, Bryan Borges(Edilson) Wanderson, Lucas Maia, Kevyn, Gabriel Bispo, Val Soares (João Vieira), Biel (Leandro Vilela), Edinho (Vinícius Leite), Jean Dias (Esli García) Ruan Ribeiro

Henrique, Crhistyan, Matheus Lopes, Rafael, Venílson (Lucão), Aldomar (Abacate), Gully, Edicléber, Charles (Douglas), Bala, Gileard (Fomiga),(Andrezinho)