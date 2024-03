Sem Nicolas, Paysandu está escalado para jogo contra o Bragantino no Parazão

O Paysandu encara o Bragantino neste sábado (9), no estádio Diogão. Para a partida, válida pelas quartas de final do Campeonato Paraense, o técnico Hélio dos Anjos decidiu poupar o seu principal atacante, Nicolas, para o jogo contra o Juventude-RS, na Copa do Brasil.

Assim, para a posição, o atacante Ruan Ribeiro ganhou uma chance como títular e começa a partida ao lado de Jean Dias. Outra novidade é o jogador Edinho.

Confira a escalação

A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. Quem vencer fica com vantagem para a próxima partida, que ocorre no dia 17 de março, na Curuzu.