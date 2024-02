Paysandu x Bragantino jogam na Curuzu e partida marca o confronto dos artilheiros do Parazão

Hoje, às 20h, é dia da Fiel Bicolor reencontrar o Papão na Curuzu, após cinco meses sem um jogo oficial no estádio. O Paysandu encara o Bragantino, pela 4ª rodada do Campeonato Paraense no duelo dos invictos e, de quebra, o torcedor poderá acompanhar o confronto dos artilheiros do Parazão entre Nicolas (Paysandu) x Gileard (Bragantino, ambos com quatro gols.

VEJA MAIS

A partida vale a manutenção do Paysandu na ponta da tabela. O clube alvicileste é o líder, veio de um empate no clássico contra o Remo em 0 a 0 e terá pela frente um Bragantino que ocupa a 4ª posição na tabela e segue sem derrotas no campeonato. O confronto marca o encontro dos artilheiros do Parazão. Nicolas, do papão, Gileard, do Bragantino, dividem a artilharia do Campeonato Paraense com o Chula, da Tuna Luso Brasileira.

Os dois jogadores são peças fundamentais nas equipes e possuem os mesmos números. O Paysandu marcou na competição cinco gols, quatro foram marcados por Nicolas. O Bragantino também marcou cinco gols no Parazão, quatro deles assinalados por Gileard. Uma vitória do Papão garante o clube na liderança e perto da classificação para as quartas de finais. Um triunfo do Bragantino fará o Tubarão encostar no Paysandu.

VEJA MAIS

Paysandu x Bragantino duelam na Curuzu, em Belém, às 20h, pela 4ª rodada do Parazão. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance pelo Portal OLiberal.com.