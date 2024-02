Paysandu retorna à Curuzu em partida contra o Bragantino, pela 4ª rodada do Parazão

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (7), para o duelo contra a equipe do Bragantino, pela quarta rodada atrasada do Campeonato Paraense. A partida será disputada no estádio da Curuzu, com início previsto para às 20 horas. O jogo vale a manutenção da liderança bicolor no Parazão, enquanto o Tubarão almeja encostar na liderança da tabela.

O Papão voltará a jogar uma partida oficial na Curuzu depois de cinco meses. A última foi no empate em 1 a 1 com o Volta Redonda, no quadrangular da Série C do ano passado. Depois de uma longa reforma, a casa bicolor volta a ser palco da disputa entre as duas equipes, que já duelaram por lá seis seis vezes, desde o retorno do Tubarão à elite do Campeonato Paraense.

Das seis partidas, o Papão venceu todas jogando no estádio. O Bragantino só perdeu por mais de um gol de diferença apenas uma vez, na derrota por 3 a 1 no Parazão de 2022. Para este jogo, o técnico Rogerinho Gameleira tem uma baixa no ataque. Durante o empate com o Caeté, o atacante Andrezinho foi expulso. Como opção, o treinador pode entrar com Dudu ou Alysson. Edicleber e Gileard devem permanecer no ataque bragantino. O time é o atual quarto colocado no estadual, com seis pontos, e vem de um empate em 1 a 1 com o Caeté.

Por outro lado, no time bicolor o técnico Hélio dos Anjos não deve sofrer com desfalques por cartão. O único jogador pendurado é o lateral-direito Edilson, que tem dois cartões amarelos. Caso Hélio opte por preservá-lo, pode entrar com Michel Macedo, que ainda aguarda a estreia com a camisa bicolor. O restante do time deve ser o mesmo que enfrentou o Clube do Remo, com Nicolas e Jean Dias, o grande “garçom” do time abastecendo o ataque. Atualmente, o Paysandu é o líder do Parazão, com 10 pontos em quatro jogos.

Ficha Técnica

Data: 07/08/2024

Hora: 20h

Local: estádio da Curuzu

Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Assistentes: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Leory Rodrigues Pereira

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Bryan, Wanderson, Lucas Maia; Kevyn, Gabriel Bispo, Biel Fonseca, Val Soares; Nicolas e Jean Dias.

Técnico: Hélio dos Anjos

Bragantino: Henrique; Christyan, Mateus Lopes, Rafael Augusto, Bruno Maia; Johnson, Matheus Rosas, Éric; Edicleber, Gileard e Andrezinho

Técnico: Rogerinho Gameleira