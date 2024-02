Paysandu inicia venda de ingressos para o jogo contra o Bragantino; veja valores e onde comprar

O Paysandu iniciou nesta segunda-feira (5) a venda de ingressos para o jogo contra o Bragantino, às 20h, na Curuzu. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense e será o primeiro jogo do time no Vovô da Cidade.

O clube anunciou que os ingressos do primeiro lote estão disponíveis em todas as Lojas Lobo. Para esse primeiro lote, a arquibancada está custando R$40 e as cadeiras R$80. Além das vendas físicas, o torcedor pode comprar o ingresso de forma online. O clube ainda não informou sobre os ingressos de meia-entrada e gratuidades para os idosos e pessoas com deficiência.

Veja os pontos de venda

Loja Lobo - Boulevard Shopping

Loja Lobo - Shopping Castanheira

Loja Lobo - Shopping Bosque Grão-Pará

Loja Lobo - Shopping Metrópole

Loja Lobo - Shopping Pátio Belém

Loja Lobo - Parque Shopping

Loja Lobo - Sede Social

Loja Lobo - Curuzu

Loja Lobo - Castanhal

No clássico Re-Pa, os bicolores levaram mais de 24 mil torcedores ao Mangueirão. Ao todo, nas duas partidas com torcida do Paysandu, o clube levou 21.169 pagantes em média. Esta marca é a maior do campeonato até aqui e superior a média de 20.482 pagantes do Remo. Agora com a Curuzu pronta para receber os torcedores, a expectativa é que a média se mantenha nas liderança, apesar da menor capacidade do Vovô da Cidade em relação ao Mangueirão.

A partida contra o Bragantino será a primeira do Paysandu na Curuzu no ano. A última vez que o estádio recebeu jogo foi no empate do Paysandu com o Volta Redonda, por 1 a 1, no quadrangular da Série C do ano passado. Além disso, a Curuzu passou por reformas: construção de camarotes, área para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e manutenções no gramado.

O jogo tem início às 20h e o Paysandu irá defender a liderança na classificação geral do Parazão, contra o Bragantino