No retorno à Curuzu após cinco meses, Paysandu enfrenta Bragantino pelo Parazão

O Paysandu voltará a jogar uma partida oficial na Curuzu depois de cinco meses. Nesta quarta-feira (7), os bicolores enfrentam o Bragantino pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A última partida no estádio foi no empate, em 1 a 1, com o Volta Redonda no quadrangular da Série C do ano passado.

No dia 3 de setembro de 2023, o Paysandu empatou com o Volta Redonda em 1 a 1 e realizou a última partida do clube no estádio da Curuzu. Nas duas partidas restantes do quadrangular, o clube mandou os jogos para o Mangueirão, por demanda de público maior. O Paysandu enfrenta o Bragantino após esse período sem jogos na sua casa.

Ao todo, foram seis partidas entre Paysandu e Bragantino na Curuzu, desde quando o time de Bragança retornou à elite do Campeonato Paraense. Das seis partidas, o Papão venceu todas jogando no estádio. O Bragantino só perdeu por mais de um gol de diferença apenas uma vez, na derrota por 3 a 1 no Parazão de 2022.

O duelo mais marcante entre as duas equipes foi o jogo de volta da semifinal do Parazão de 2018, em que o Paysandu precisava reverter a derrota de 2 a 0 sofrida no jogo de ida. O Paysandu faz os dois gols ainda no primeiro tempo, martela até o fim da partida, mas não consegue se classificar no tempo normal. Na disputa de pênaltis, o Papão se deu melhor e se classificou para a final daquele ano.

Nesse período sem jogos na Curuzu, o Paysandu aproveitou para fazer reformas pontuais para 2024. O clube iniciou reforma no gramado logo após o término da Série C do ano passado, e realizou manutenções diárias desde a pré-temporada. Além do gramado, o Paysandu construiu mais 20 camarotes, que ficarão do lado das cabines de imprensa, e está quase finalizando o espaço para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).