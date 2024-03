Paysandu x Bragantino: onde comprar ingressos para jogo de volta da quartas de final do Parazão 2024

Já estão à venda os ingressos para a partida entre Paysandu e Bragantino , jogo de volta das quartas de final do Parazão 2024 . A partida acontece no próximo domingo (17), no Estádio da Curuzu, em Belém. No jogo de ida, disputado em Bragança, o Papão venceu por 3 a 0 e encaminhou a classificação para a terceira fase do estadual - os bicolores, que estão invictos na temporada, podem perder por até dois gols de diferença que avançam à semifinal.

Valores dos Ingressos

A venda dos ingressos iniciou nesta terça-feira (12). Para arquibancadas, o primeiro lote está disponível por R$ 40,00, tanto os setores que ficam na Travessa Curuzu quanto para o lado do Chaco. Já os torcedores que têm direito à meia-entrada ou são sócios ouro poderão garantir seu lugar por apenas R$ 20,00. Quem busca mais conforto e uma visão privilegiada do jogo pode adquirir uma cadeira por R$ 100,00 (1º lote) ou R$ 50,00 (sócio ouro).

Pagamento e Pontos de Venda

As compras podem ser feitas de forma rápida e segura, com opções de pagamento no crédito ou débito. A taxa de venda para pagamento no crédito é de 10%, enquanto no débito é de apenas 5%. Os ingressos estarão disponíveis em diversos pontos de venda, incluindo lojas físicas e online, no site IngressoSA.com .

A compre presencial é possível ser feita em qualquer uma das dez Lojas Lobo distribuídas pela Região Metropolitana de Belém e Castanhal. Confira os horários e locais:

Loja Lobo rua (Curuzu, sede social e Castanhal)

De segunda-feira a sexta-feira das 9h às 18h.

Sábado das 9h às 15h

Lojas Lobo shoppings (Boulevard, Parque, Bosque Grão-Pará, Metrópoles, Pátio Belém e Castanheira)

De segunda-feira a domingo das 10:00hs às 22:00hs.

Estádio da Curuzu (bilheterias)

Dia 17/03/2024, a partir das 13h

Check-in para Sócios Torcedores

Os sócios torcedores podem exercer sua preferência de compra antes do público em geral. O check-in foi iniciado no dia 12 de março de 2024, às 16h, e poderá ser feito até 48h antes do início da partida.

Acesso e Portões de Entrada

Os portões do Estádio da Curuzu serão abertos às 15h do dia 17, duas horas antes do início do jogo. Cada setor tem seu próprio portão de acesso designado, indicado no bilhete.

Gratuidades e Meia-Entrada

Para garantir a inclusão e acessibilidade, o jogo oferece gratuidade para idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças menores de 12 anos incompletos. A retirada das gratuidades será realizada no dia do jogo, no portão P7 do estádio da Curuzu, a partir das 15h, mediante a apresentação dos documentos necessários.

Estudantes e crianças podem aproveitar a meia-entrada desde que apresentem a documentação exigida no momento da compra. A venda de meias é restrita a um ingresso por pessoa, seguindo rigorosamente as diretrizes estabelecidas para garantir a validade e legitimidade desse benefício.