Remo: Condel recebe pedido de afastamento do presidente Tonhão por 'gestão temerária'

O Conselho Deliberativo (Condel) do Remo recebeu, na tarde desta terça-feira (28), um pedido de afastamento do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. A solicitação foi feita pelo conselheiro Fábio Pinheiro da Silva e ainda precisa ser aprovada pela casa azulina para ser validada.

O Núcleo de Esportes de O Liberal recebeu o documento que solicita o afastamento de Tonhão. No ofício, enviado ao Condel, o conselheiro alega que o mandatário remista "comete a prática de gestão temerária", conforme previsto na Medida Provisória 671/15, do estatuto do Remo.

A pratica de gestão temerária, segundo o documento, pode ser caracterizada pelo fato do presidente Tonhão não ter cumprido os prazos estatutários para a apresentação da prestação de contas da gestão de 2024. Além disso, o ofício alega que o clube vive atrasos salariais, em especial com os jogadores do elenco profissional.

Caso a solicitação seja aprovada pelo Condel, além de perder o mandato de presidente do clube, Tonhão poderá ficar inelegível para cargos no clube por cinco a 15 anos.

Sobre o ofício, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o presidente do Condel, Fábio Bentes. O conselheiro disse que ainda não teve acesso à solicitação na íntegra, mas que vai avaliar o pedido e seguir com os trâmites estatutários previstos para este caso.

Segundo a assessoria da presidência do Remo, Tonhão está "tranquilo sobre sua conduta e administração, algo que não há fundamento e sim, demonstra um interesse por trás desta situação". A diretoria completa dizendo que lamenta fatos dessa natureza, onde o momento exige união em prol do clube.

Crise política

Na última segunda-feira (27), uma reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Remo foi cancelada. Devido a protestos com tom de ameaças de morte realizados por torcedores em frente ao Baenão nas últimas semanas, o presidente do Remo registrou um boletim de ocorrência, motivando a decisão do presidente do Condel, Fábio Bentes, de cancelar o encontro, que estava previsto para acontecer na sede social do clube.

Um conselheiro presente no local explicou que a suspensão se deu por questões de segurança, pegando muitos de surpresa, já que o aviso do cancelamento foi emitido apenas duas horas antes do início da reunião. Em resposta aos protestos, uma viatura da Polícia Militar foi posicionada no interior da sede, diferente da semana anterior, quando a PM atuou apenas do lado de fora do clube.

O cancelamento inesperado não agradou parte dos conselheiros. Alguns membros do Condel se reuniram na sede e utilizaram um sistema de som para expressar sua insatisfação, exigindo mais transparência da presidência comandada por Antônio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão. Eles também pediram explicações sobre o mau desempenho do time na Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Remo ocupa a 14ª posição, com apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Esta não é a primeira vez que Tonhão deixa de comparecer a uma reunião do Condel. Em 20 de maio, ele enviou o vice-presidente Glauber Gonçalves e o executivo de futebol Sérgio Papellin para representá-lo em um encontro com os conselheiros, onde ambos foram sabatinados sobre a situação do clube.