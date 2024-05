Com novo treinador, atacante do Remo fala em 'ânimo' do time para voltar a vencer na Série C

O Remo vive um momento delicado na Série C do Campeonato Brasileiro. Sem resultados positivos nas últimas partidas, a equipe está em reestruturação. Na última segunda-feira (27), o treinador Rodrigo Santana foi apresentado oficialmente. Em entrevista coletiva, o atacante Pedro Vitor falou sobre a expectativa do elenco com a chegada do novo técnico.

"Eu creio que em todo clube é assim, quando chega treinador novo dá aquele ânimo, aqueles que não estavam jogando [ficam motivados] para dar o seu melhor no dia a dia para buscar a sua vaga. A gente vai trabalhar e procurar absorver o mais rápido possível o que o professor vai passar", disse o jogador.

Pedro Vitor, que retornou ao elenco na reta final do Parazão após oito meses de recuperação de lesão, aprovou o Rodrigo Santana. Para o atacante, o novo comandante tem muito a agregar ao time.

"Ele vai plantar o esquema dele, a gente tem que concentrar e focar para pegar o mais rápido possível para poder dar resultado. Infelizmente há alguns jogos que o nosso time não vem produzindo tão bem, mas creio que com a chegada dele vamos dar uma boa resposta", afirmou o atacante.

Mesmo fora da zona de rebaixamento, o Remo só tem uma vitória no campeonato e na última partida, contra o Náutico, perdeu por uma goleada de 4 a 1. O próximo duelo do Remo na Série C será contra o Sampaio Corrêa, no sábado (1º), no estádio Castelão São Luis. Atualmente, o adversário do time azulino está há uma posição da degola. Enquanto o Leão Azul está na 14º colocação, o Tricolor de Aço está em 16º.

Mesmo com o Remo a frente na tabela, a situação das duas equipe é parecida no campeonato. Ambas precisam vencer para iniciar uma reação na competição e fugir da zona de rebaixamento. Pedro Vitor enfatizou que o time precisa voltar a jogar para conquistar vitórias e se recuperar na disputa.



"A gente tem que pensar jogo a jogo, independente do adversário. A gente tem que procurar fazer um bom trabalho e sair, consequentemente, com a vitória, coisa que não tem acontecido, mas a gente tem que procurar fazer isso", finalizou o jogador.