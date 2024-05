Rodrigo Santana, técnico do Remo, fala sobre participação em atos antidemocráticos: 'arrependido'

O novo técnico do Remo, Rodrigo Santana, falou sobre a participação em atos antidemocráticos após as eleições presidenciais de 2022. Na coletiva de apresentação no Leão, nesta segunda-feira (27), o treinador disse que as imagens que circulavam nas redes sociais sobre as manifestações foram "tiradas de contexto" e que se arrepende de ter publicado fotos do movimento.

"Da minha vida particular quase não costumo falar. Falo da minha vida profissional, do meu trabalho, mas como respeito a profissão de vocês e tenho muitos amigos jornalistas, vou falar agora. Aquela foto foi feita muito antes das eleições [de 2022] e confesso que me arrependi de ter postado aquilo. Deram um print e isso me prejudicou muito. Sou muito brasileiro, amo o nosso povo e respeito a opinião de todos. Independente de quem estiver no poder, vou estar torcendo pelo país, pelo nosso povo. Sigo a vida procurando sempre ser melhor, mas admito que aquilo predicou bastante a minha carreira e sou maduro o suficiente para enfrentar isso. Volto a dizer que me arrependi demais, não esperava que seria dessa forma, mas em respeito a vocês”, explicou.

Entenda o caso

Rodrigo Santana em atos antidemocráticos (Reprodução / Instagram)

Fotos de Rodrigo Santana em frente a quartéis, pedindo intervenção militar, foram publicadas em 2022. As imagens chegaram ao conhecimento do então presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, que vetou a permanência do então auxiliar e foi demitido um dia depois de sua contratação. Em entrevista ao site GE-SP, em dezembro de 2022, Rodrigo Santana disse não se arrepender de ter participado de atos antidemocráticos.

Na mesma época, Rodrigo se envolveu em outra polêmica. O treinador teve sua conta no Instagram na mira da empresa, com um alerta de divulgar notícias falsas.

Durante as eleições de 2022, o Instagram dava aos novos seguidores um alerta de que o dono da conta compartilhava frequentemente fake news. Em entrevista ao site GE SP, em 07 de dezembro de 2022, Rodrigo Santana disse que colocava coisas em seu perfil não pensando em ofender ou atacar as pessoas.