Remo oficializa contratação de lateral-direito do Coritiba-PR para a Série C

O Remo oficializou a contratação do lateral-direito Diogo Batista, de 20 anos, que pertence ao Coritiba-PR. O jogador, formado nas categorias de base do Coxa Branca, subiu ao profissional na temporada passada e acumula 18 jogos como profissional. O anúncio foi feito pelo Leão Azul no final da tarde desta segunda-feira (27), mas a negociação havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

O jovem lateral chega ao time azulino como uma peça de reposição de Thalys, titular da posição nas primeiras rodadas da Série C, mas que sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito há cerca de uma semana. O acordo de Diogo com o Remo será de empréstimo até o final da Terceirona.

Diogo Batista já está em Belém e realizou exames médicos. A tendência é que ele seja integrado ao restante dos elencos para os treinos já na terça-feira (26). Caso seja regularizado a tempo, o jogador pode ser relacionado para a partida contra o Sampaio Corrêa-MA, sábado (1º), pela Série C.

Promessa

Diogo fez dois gols na Série A do Brasileirão do ano passado (Gabriel Thá/Coritiba)

Natural de Januária, interior de Minas Gerais, ele chegou a atuar pelas categorias de base do Atlético-MG, mas acabou sendo dispensado. Ele ainda passou pelo PSTC-PR antes de chegar ao Coritiba, aos 16 anos. O atual contrato de Diogo com o time paranaense é válido até dezembro de 2024, com possibilidade de ser estendido por mais um ano.

Em 2023 o lateral-direito disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo Coxa e foi integrado ao elenco profissional depois que Nathan Mendes deixou o clube para retornar ao São Paulo. O jovem de 20 anos possui dois títulos na base do Coritiba: da Copa do Brasil sub-20, em 2021; e do Paranaense sub-20, de 2022.

No entanto, em 2023 ele fez 22 jogos e 2 gols com a camisa alviverde. Destes, 11 jogos foram pela Série A, cinco na Copa São Paulo e seis pelo Paranaense Sub-20.