Remo deve anunciar lateral-direito do Coritiba como reposição a Thalys, que está fora da temporada

O Clube do Remo pode anunciar, nos próximos dias, a contratação do lateral-direito Diogo Batista, que pertence ao Coritiba . O jogador de 20 anos é oriundo das categorias de base do Coxa, subiu ao time principal no ano passado e acumula 18 partidas profissionais. Ele desembarca em Belém nesta segunda-feira (27) para realizar exames médicos antes de assinar com o Leão Azul. A informação foi confirmada à reportagem por uma fonte no Baenão.

Veja lances de Diogo Batista no Coritiba:

Diogo Batista chega ao Remo como peça de reposição de Thalys , lateral-direito que vinha sendo titular da equipe azulina este ano, mas que sofreu uma lesão ligamentar grave no joelho direito há pouco mais de uma semana e está fora do restante da temporada. O acordo de Diogo com o Remo deve ser de empréstimo até o final da Série C do Brasileiro .

Promessa da base

Com 20 anos, Diogo Batista é considerado uma promessa do Coxa. Natural de Januária, interior de Minas Gerais, ele chegou a atuar pelas categorias de base do Atlético-MG, mas acabou sendo dispensado. Ele ainda passou pelo PSTC-PR antes de chegar ao Coritiba, aos 16 anos. O atual contrato de Diogo com o time paranaense é válido até dezembro de 2024, com possibilidade de ser estendido por mais um ano.

Vínculo atual com o Coritiba é válido até dezembro deste ano, mas tem cláusula de renovação (Divulgação/Coritiba)

Em 2023 o lateral-direito disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo Coxa e foi integrado ao elenco profissional depois que Nathan Mendes deixou o clube para retornar ao São Paulo. O jovem de 20 anos possui dois títulos na base do Coritiba: da Copa do Brasil sub-20, em 2021; e do Paranaense sub-20, de 2022.

Reserva na Série B

Tido com um projeto para o futuro do Coritiba, Diogo Batista não vinha atuando na Série B do Brasileiro. Ele fez 7 jogos pelo Coxa este ano, todos pelo Campeonato Paranaense. A última vez que esteve em campo foi no dia 14 de fevereiro, no empate em 2 a 2 com o Maringá, pela primeira fase do estadual. Desde então ele tem sido relacionados para jogos e ficado no banco de reservas de partida pelo Brasileiro.

No entanto, em 2023 ele fez 22 jogos e 2 gols com a camisa alviverde. Destes, 11 jogos foram pela Série A, cinco na Copa São Paulo e seis pelo Paranaense Sub-20.