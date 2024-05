Técnico interino do Remo diz que expulsão prejudicou equipe em goleada: ‘mudamos a estratégia’

A expulsão do zagueiro Sheldon, aos 13 minutos do primeiro tempo, foi fundamental para a derrota de 4 a 1 do Remo para o Náutico, neste sábado (25). Pelo menos é isso que afirmou o auxiliar-técnico azulino, Alan Ribeiro, que comandou a equipe na beira do gramado diante do Timbu. Segundo o treinador, que lidera o Leão de forma interina até a regularização do novo técnico Rodrigo Santana, a estratégia remista precisou ser alterada antes do planejado.

"Tínhamos uma estratégia que precisamos reformular depois da expulsão. Tivemos que deixar o Ytalo no ataque, para sustentar a carga dos zagueiros, principalmente do Rafael Vaz. Quando a gente teve um jogador a menos, descemos os pontos para deixar o Ytalo livre, sustentar a posse e dar velocidade pelas pontas. Infelizmente, não conseguimos isso e mudamos no intervalo. Voltamos para o segundo tempo melhor, mas acabamos sofrendo mais gols", disse.

Alan Ribeiro revelou, inclusive, que o Remo recebeu dicas de Rodrigo Santana no intervalo. Segundo ele, o treinador foi até os vestiários e fez sugestões ao elenco e comissão técnica.

"Conversei muito com o Rodrigo antes do jogo e no intervalo ele desceu pro vestiário para dar umas instruções, que tentamos aplicar. Ele tá conhecendo o grupo agora, mas eu tenho certeza que ele vai iniciar bem o trabalho e tirar o Remo dessa situação", explicou.

O jogo

O Remo foi goleado pelo Náutico-PE por 4 a 1 e se afundou na crise. Paulo Sérgio (duas vezes), Gustavo Maia e Rafael Vaz marcaram para o Timbu. Marco Antônio diminuiu para o Leão.

Com o resultado, o Leão Azul se mantém na 14ª colocação da Série C, com 4 pontos conquistados, mas pode perder posições com o decorrer da rodada. Já o Náutico-PE subiu para 9ª colocação, agora com 7 pontos ganhos.

O Remo volta a campo pela Série C no próximo sábado (1º), contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. Já o Náutico encara o São José-RS, segunda-feira (3), no Rio Grande do Sul.