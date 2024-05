Meia do Remo espera surpreender Náutico em casa para subir na tabela da Série C

A chegada de um novo técnico ao Baenão trouxe novos ares ao elenco do Remo, que corre atrás da segunda vitória na Série C. Neste sábado (25/05), o time enfrenta o Náutico, no estádio dos Aflitos, no Recife (PE), sonhando com os três pontos, que podem, enfim, aliviar o clima nebuloso que ronda a casa remista desde a demissão do técnico Gustavo Morínigo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao menos é o desejo do meia Pavani, que volta de suspensão para o importante duelo. Mesmo sem a presença de um técnico durante a semana, o atleta diz que a preparação do time não foi afetada e que a torcida pode esperar um bom desempenho contra o time pernambucano.

"É, eu acho que pode confiar, porque os que ficaram são excelentes profissionais também. Tivemos uma boa semana com o professor Allan, passou muitas coisas para nós, para podermos fazer um jogo seguro, um jogo calmo, para conseguir resultado positivo aqui", garante o defensor, que por vezes vem alternando funções e, em alguns momentos, acaba mais adiantado.

VEJA MAIS



"Acho que joguei alguns jogos aqui já, como o meia, mais perto do centroavante. Joguei alguns jogos do Re-Pa também, acho que foram dois, e tenho essa facilidade, tenho esse costume de jogar ali também de meia", explica. Pavani comentou que o grupo já teve um contato produtivo com o novo técnico.

"Sim, ele já está presente conosco, já conversou com o grupo, já deu toda a tranquilidade para o grupo, toda a confiança. Trabalhamos forte a semana inteira para podermos fazer um grande jogo amanhã e sair com o resultado positivo".

A partir deste sábado põe frente a frente o 14º colocado, com quatro pontos, contra o 11º, também com quatro. Para ele, será um jogo de grandes surpresas.

"Sim, eles podem ser surpreendidos, igual nós fomos em casa. Podemos chegar aqui amanhã, fazer um grande jogo, sair com os três pontos facilmente, se nós colocarmos a bola no chão, se nós tivermos paciência, se nós tivermos a tranquilidade que precisamos ter e manter a clareza ali na frente para fazer os gols", encerra.