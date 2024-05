Técnico do Remo, Rodrigo Santana teve rede social com alerta de propagar fake news; relembre

O Remo tenta amenizar a crise que vive e contratou o técnico Rodrigo Santana, para seguir o caminho na Série C deste ano. O novo comandante do Leão, que esteve em atos antidemocráticos em frente a quartéis nas eleições de 2022, teve sua conta no Instagram na mira da empresa, com um alerta de divulgar notícias falsas.

Na época das eleições de 2022, o Instagram dava aos novos seguidores, um alerta de que o dono da conta compartilhava frequentemente fake News. Em entrevista ao site GE SP, em 07 de dezembro de 2022, Rodrigo Santana disse que colocava coisas em seu perfil não pensando em ofender ou atacar as pessoas.

“Instagram eu posto muita coisa que recebo de amigos, familiares, posto muitos memes também. Nada eu coloco para ofender alguém, discriminar, atacar, sempre me preocupei em tratar bem as pessoas. Interajo com muitas pessoas que divergem de opinião, torcedores, não só do que está acontecendo no país, mas sobre os jogos, quem não tem a mesma opinião que a minha eu respeito. Sempre respeito muito a todos, o futebol te exige isso. Cada cabeça é um mundo, e eu sei respeitar isso, pode ter certeza”, falou.

VEJA MAIS

Rodrigo Santana disse que ficou surpreso e também chateado com o alerta emitido pelo Instagram, sobre possíveis publicações de fake news em seu perfil.

“Fiquei surpreso, realmente fiquei surpreso por terem encarado dessa forma e terem me prejudicado. Se for me procurar no Instagram, vai mostrar que espalho fake news. A gente fica chateado, não sabe quem está fiscalizando isso. Fui receber uma foto minha trabalhando e mostrou que... não lembro como falou, mas estava dizendo que violava as diretrizes do Instagram”, comentou.

Atualmente o perfil de Rodrigo Santana no Instagram não está mais com esse tipo de alerta e não possui publicações relacionadas à política.