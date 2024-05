Novo técnico do Remo já participou de atos antidemocráticos em frente a quartel; veja detalhes

O Remo acertou a contratação do técnico Rodrigo Santana, de 41 anos, para o restante da Série C. O novo comandante do Leão já sem envolveu em polêmicas e foi demitido do Corinthians, onde ocupava o cargo de auxiliar técnico de Fernando Lázaro, depois do clube ter conhecimento que ele participou de atos antidemocrático em manifestações em frente a quarteis.

Fotos de Rodrigo Santana em frente a quarteis, pedindo intervenção militar, foram publicadas e chegou ao conhecimento do então presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, que vetou a permanência do então auxiliar e foi demitido um dia depois de sua contratação. Em entrevista ao site GE-SP, em dezembro de 2022, Rodrigo Santana disse não se arrepender de ter participado de atos antidemocráticos

“Se eu me arrependo? A gente recebe um convite de amigos dizendo que o ambiente só tem idosos, só tem famílias, crianças, não custa nada ir passear, conhecer, ver a história, como que é. Não quer dizer que vou me arrepender de estar num ambiente desse. Sou um cara que procura entender todos os lados, respeitar todos os lados e opiniões. Amo conversar com os idosos, com quem já esteve na vivência, conviveu com isso e passou na pele. Adoro estudar, ler, e conversar com quem viveu a experiência. Acho que isso é importante, porque não me faz pensar com a cabeça dos outros”, disse.

Rodrigo Santana em atos antidemocráticos (Reprodução / Instagram)

O novo técnico do Remo disse na época, que sabia o que estava fazendo e que não cometeu crime algum, participando dos atos.

“Às vezes muitos criticam esses idosos e nunca foram nesses asilos. A partir daí nascem suas ideias. Ser taxado de...? Longe de mim, não é isso que eu penso, não é isso não. Acho que foi bem injusta minha situação, e não teria como chegar aqui e falar que me arrependi, não cometi nenhum crime, como muita gente me rotulou”, falou, Rodrigo.