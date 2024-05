Permanência de Ribamar no Remo será avaliada por Rodrigo Santana, afirma Tonhão

Na coletiva de apresentação de Rodrigo Santana no Remo, um jogador foi o mais citado pelos jornalistas: o atacante Ribamar. Quando questionado sobre a permanência do jogador, o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, assumiu a palavra e disse que o atleta será avaliado. Segundo ele, quem dará a palavra final sobre o futuro do centroavante será a nova comissão técnica.

"O Ribamar, no momento, está machucado. Temos consciência que atacante vive de gols e que o Ribamar não tem atendido com isso. Indiscutivelmente sabemos do esforço e dedicação dele, mas além de não ter sido muito feliz nas conclusões, ele leva um pouco de azar, mas isso não conta. Particularmente, para o bem do Ribamar, já conversei com o Rodrigo [Santana], que vai fazer uma avaliação não só do jogador como de todo o elenco, mas vejo que o psicológico do Ribamar para jogar no Remo um pouco complicado. Vamos esperar a saída dele do departamento médico para que o Rodrigo passa fazer uma avaliação e até ter uma conversa com o jogador”, disse.

Ribamar, de 27 anos, esteve em campo com a camisa do Remo em 19 partidas e marcou dois gols. Porém, o atacante perdeu várias chances de marcar ao longo dos jogos e isso irritou a torcida azulina.

Criticado desde que foi cogitada a contratação, por ter um passado de gols perdidos em outras equipes, Ribamar aumentou a tensão com o Fenômeno Azul, ao perder um pênalti na partida contra a Tombense-MG, pela quinta rodada da Série C.