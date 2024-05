Próximo adversário do Remo na Série C tem sete jogadores no elenco que já atuaram no Pará

O Remo terá pela frente no sábado (1º), pela sétima rodada da Série C, um elenco do Sampaio Corrêa-MA que conhece muito bem o futebol paraense. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o atual plantel da Bolívia Querida tem sete jogadores que já atuaram por equipes do estado. Alguns deles, inclusive, atuaram pelo Leão e pelo Paysandu, os dois grandes clubes da região.

Os atletas do atual elenco do Sampaio Corrêa que passaram pela dupla Re-Pa são: o meia Adauto (ex-Paysandu), e os atacantes Pimentinha (ex-Paysandu) e Thiaguinho (ex-Remo). O trio tem jogado como titular nas últimas partidas do clube maranhense na Terceirona.

Do grupo, Adauto foi o que teve a passagem mais rápida pelos grandes da capital. Ele foi revelado pelo Paysandu em 2013, mas sequer atuou profissionalmente pelo Papão. Apesar disso, rodou por vários clubes do estado, como Tuna Luso, Carajás, Tapajós, Amazônia Independente, Águia de Marabá, Castanhal, União Paraense e Santa Rosa. Foi no Azulão Marabense, no entanto, que o jogador teve mais destaque, disputando 35 partidas e marcando três gols.

Outro que teve uma passagem quase imperceptível por Belém foi o atacante Thiaguinho. Em 2022, ele chegou ao Remo por empréstimo da Jacuipense-BA, na reta final da Série C daquela temporada. Porém, como o Remo foi eliminado ainda na segunda fase, o jogador deixou o clube com apenas duas partidas disputadas. No ano seguinte, Thiaguinho voltou ao Leão, mas sequer chegou a atuar, sendo novamente dispensado ao final da Terceirona.

O jogador do trio que mais atuou no estado foi Pimentinha. Em 2019, ele foi contratado pelo Paysandu onde atuou por nove partidas, mas não balançou as redes. Após a passagem apagada, o jogador foi dispensado, rodou por equipes do Brasil, até chegar ao Sampaio Corrêa, em 2020. Na Bolívia Querida, o jogador se transformou em ídolo da torcida, fazendo 10 gols em 148 jogos.

Outros jogadores do Sampaio que passaram pelo Pará

Felipe - goleiro (ex-Santa Rosa)

Edrean - atacante (ex-Tuna Luso)

Guilherme Escuro - volante (ex-Cametá)

Série C

Remo e Sampaio Corrêa-MA se enfrentam neste sábado (1º) no estádio Castelão, em São Luís-MA, pela sétima rodada da Série C. Em 14º lugar na tabela, o Leão precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.