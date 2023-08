Remo anuncia retorno de atacante para o clube; saiba quem é

O Remo surpreendeu e anunciou o acerto com o atacante Thiaguinho, que retorna ao Leão, para a reta final da Série C. Ele já está em Belém para realizar os exames médicos.

O atleta é, segundo o Remo informou, da cidade de Riachão do Jacuípe-BA. Tem 25 anos e no ano passado vestiu a camisa do Leão também durante a reta final da Série C. Ele tem passagens por Vitória, ABC, Vila Nova, Taubaté e Jacuipense.

"Estou muito feliz com esse retorno e espero ajudar a equipe. Chego para somar junto ao grupo. Vestir essa camisa do Rei da Amazônia de novo é gratificante, clube gigante e de tradição. Estou muito animado, confiante, super ansioso para ficar à disposição do treinador para poder colaborar na busca pelos objetivos", disse Thiaguinho ao site do Remo.