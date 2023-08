Torcida será fator de soma na partida entre Remo e Volta Redonda, afirma lateral-esquerdo

Depois de vencer o Ypiranga em Belém, o Clube do Remo deixou a zona de rebaixamento e agora ocupa a 15ª posição na Série C, com 17 pontos. Neste sábado (5), também na capital paraense, os azulinos têm outro compromisso importante, que pode levar a equipe para mais perto da zona de classificação. E para isso, o elenco pede encarecidamente o apoio da torcida, que, segundo os próprios atletas, foi fator positivo contra o time gaúcho.

Pelo menos é a avaliação que o lateral-esquerdo Evandro faz. O atleta conversou com a imprensa na tarde desta terça-feira (1) e falou um pouco sobre a expectativa para o duelo, bem como relembrou o incentivo vindo das arquibancadas. Segundo ele, o time ganha mais confiança quando o torcedor lota o estádio e pressiona o adversário, tornando-se o 12º jogador.

"Ela (vitória sobre o Ypiranga) trouxe confiança para o clube, para o torcedor e aos atletas. Isso mostra nossa força e capacidade de superar. Então, após essa vitória, vamos com muita confiança para o próximo desafio. Em um momento do jogo, o Richard e o Lucas pediram o apoio da torcida e ela retribuiu gritando 'Eu acredito'. Aquilo foi muito bom e a gente conseguiu virar o jogo com o gol do Richard. Isso mostra a importância deles nos jogos", declara.

Desde que foi anunciado no elenco azulino, Evandro tem mostrado bom desempenho em campo, refletindo na titularidade dada pelo técnico Ricardo Catalá. "Eu acho que são boas participações. Tive a oportunidade de jogar e mostrar meu potencial, contribuindo com o grupo. Em algumas situações não conseguimos as vitórias, mas no último a gente foi bem e isso dá um ânimo a mais para o nosso grupo", prossegue.

E embora a vitória tenha alavancado a moral dos atletas, Evandro prefere manter-se sóbrio, com as emoções equilibradas nos últimos quatro jogos que definem os oito classificados à próxima fase da Série C. "Esse último jogo deu um ânimo, nos trouxe bastante confiança. Apesar disso, a gente pensa jogo a jogo, passo a passo. Claro que a vitória foi importante e a gente não descarta em momento algum a hipótese da classificação, pois matematicamente ainda temos chance de avançar na competição".

Remo e Volta Redonda jogam a partir das 19 horas, no Mangueirão.