Remo x Volta Redonda: preços e onde comprar ingressos para a partida pela Série C 2023

O anunciou nesta terça-feira (1) o início da venda de ingressos para a partida contra o Volta Redonda - que será no próximo sábado, 19h, no Mangueirão, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. A diretoria azulina decidiu manter os mesmos preços praticados na partida passada, contra o Ypiranga-RS.

VEJA MAIS

Desta forma, a arquibancada custa R$ 20, a cadeira R$ 40 e o camarote (individual) R$ 50. Além das entradas, o torcedor que for em veículo particular precisará comprar antecipadamente o ticket de estacionamento de R$ 20 para carro ou R$ 10 para moto. Todos os bilhetes podem ser comprados de maneira presencial ou pela internet, no links abaixo:

> Comprar ingresso Remo x Volta Redonda, pela Série C

> Comprar estacionamento para Remo x Volta Redonda

Apesar de ter tido prejuízo financeiro com a partida diante do Ypiranga-RS no Mangueirão, o clube preferiu transferir novmente o mando de campo para o estádio estadual. A expectativa do Leão é de que a vitória sobre o Ypiranga possa estimular a torcida a comparecer em maior número no Mangueirão diante do Voltaço.

Pontos de venda presencial:

Loja Rei da Amazônia (sede social)

Dia: 01 a 04/08/2023

Horário: 09h as 18h

Dia: 05/08/2023

Horário: 9h as 15h

Loja Rei da Amazônia (Baenão)

Dia: 01 a 04/08/2023

Horário: 09h as 18h

Dia: 05/08/2023

Horário: 9h as 15h

Loja do Remo - IT Center

Dia: 01 a 04/08/2023

Horário: 09h as 21h

Dia: 05/08/2023

Horário: 9h as 18h

Loja do Remo - Shopping Castanheira

Dia: 01 a 04/08/2023

Horário: 10h as 22h

Dia: 05/08/2023

Horário: 10h as 18h

Loja do Remo - Shopping Pátio Belém

Dia: 01 a 04/08/2023

Horário: 10h as 22h

Dia: 05/08/2023

Horário: 10h as 18h

Loja do Remo - Parque Shopping

Dia: 01 a 04/08/2023

Horário: 10h as 22h

Dia: 05/08/2023

Horário: 10h as 18h

Loja do Remo - Boulevard Shopping

Dia: 01 a 04/08/2023

Horário: 10h as 22h

Dia: 05/08/2023

Horário: 10h as 18h

Loja do Remo - Shopping Metrópole

Dia: 01 a 04/08/2023

Horário: 10h as 22h

Dia: 05/08/2023

Horário: 10h as 18h

Bilheterias do Mangueirão

Dia: 05/08/2023

Horários das 14h as 19:30h

Meia entrada

Reservas pelo site: www.ingressosa.com

Sexta-feira dia 04/08/2023 a partir das 8h

Retiradas no Ginásio Serra Freire

Sábado dia 05/08/2023

Horário: 9:00 às 14:00h

* Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada, além de RG e carteirinha de vacinação da Covid-19 com duas doses ou dose única;