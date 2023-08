Encerramento da rodada ajuda Remo e Paysandu na Série C; veja como

Brusque x São Bernardo e Aparecidense x Floresta encerraram a 15ª rodada da Série C com ambos os jogos tendo empate sem gols. Curiosamente, os dois resultados ajudaram Remo e Paysandu nas contas desta reta final da primeira fase. Confira abaixo como cada um saiu beneficiado.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Briga pelo G8

Caso o São Bernardo vencesse o Brusque, o Paysandu sairia do grupo das oito equipes que se classificam para o G8. Ainda que não fosse o fim do mundo, já que ainda restam quatro rodadas, era importante para o bicolores ter uma sequência dentro da zona.

A equipe é a oitava colocada com 22 pontos. Essa é a mesma pontuação do próprio São Bernardo, que aparece em nono. O Bicola leva vantagem no primeiro critério de desempate, o número de vitórias. São seis a favor do time alviceleste contra cinco do Berna.

VEJA MAIS

Disputa contra o rebaixamento

Já pelo lado do Remo, que enfim saiu da zona de rebaixamento, a igualdade entre Aparecidense e Floresta deixou tudo ainda mais embolado na luta para não cair. Com o resultado, a distância do primeiro time no Z4, o América-RN, para o 13°, a própria Cidinha, é de apenas dois pontos.

O Leão caiu para 15°, mas perderia uma posição com qualquer resultado do duelo entre os concorrentes. Além disso, o Leão tirou diferença para quase todos os rivais nesta rodada. Em caso de uma vitória contra o Volta Redonda, com uma combinação, o Leão pode abrir até cinco pontos para o Z4, sendo que restaria apenas três rodadas.

Próximos desafios

No próximo fim de semana, o Remo recebe o Voltaço no sábado (5), às 19h, No Estádio Mangueirão. Já o Paysandu visita o Altos no domingo (6), às 16h, no Linfolfo Monteiro. Acompanhe ambas as partidas pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.