Volante do Remo comenta mudança de jogo do Baenão para o Mangueirão: ‘Não influencia tanto’

A mudança de local da partida do Remo contra o Volta Redonda-RJ, do Baenão para o Mangueirão, foi tema de entrevista coletiva nesta segunda-feira (31) no estádio remista. De acordo com o volante Claudinei, o melhor gramado do Olímpico do Pará não "influencia tanto" o jogo azulino nesta reta final de Série C. Segundo ele, a última vitória do Leão, contra o Ypiranga-RS, foi construída na base da garra e determinação.

"Nesse final de campeonato, o campo nem influencia tanto. O que tem que permanecer é a vontade de vencer, independente do gramado. Isso aí (escolha de local de partida) fica mais com a diretoria. O que eles resolverem, vamos acatar e brigar pela vitória", disse.

A mudança de local nas partidas do Remo, do Baenão para o Mangueirão, tem sido alvo de protestos do torcedor azulino. Segundo o Fenômeno Azul, o acesso ao Olímpico do Pará é mais difícil, o que provoca o maior afastamento entre a energia das arquibancadas e os jogadores. No entanto, a diretoria remista e alguns jogadores alegam que o estádio tem melhor estrutura e gramado.

Na base da vontade

Foi assim que a vitória de 2 a 1 sobre o Ypiranga-RS, no último sábado (29), foi construída, segundo Claudinei. Segundo ele, o elenco todo tem se cobrado para que o Remo engate uma sequência de vitórias na reta final da primeira fase da Série C. Os resultados, inclusive, podem ocorrer sem um desempenho brilhante, à exemplo do duelo contra o Canarinho.

"O momento agora é de cobrança. Estamos em uma fase que não tem sido nada boa pra gente. Não tivemos bons números contra o Ypiranga-RS, mas mesmo assim saímos com a vitória. Esse resultado foi necessário pra nos dar confiança. Não foi com um bom desempenho, mas foi na luta e na garra. O mais importante mesmo é conquistar os três pontos", avaliou.

Série C

A partida entre Remo e Volta Redonda-RJ, válida pela 16ª rodada da Série C, está marcada para ocorrer neste sábado (5), às 19h. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.