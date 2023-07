Criticado pela torcida do Remo, Marcelo pode continuar sendo desfalque; confira

O Remo divulgou a contusão do meia Marcelo. O jogador ficou fora da partida contra o Ypiranga-RS por um problema físico. O atleta tem uma lesão grau I no músculo bíceps femoral esquerdo. Com isso, Marcelo pode ser desfalque em mais partidas do Leão, nesta sequência final da Série C.

Marcelo é um dos principais alvos de críticas da torcida do Remo, nesta campanha abaixo do esperado na Terceirona. Em cinco jogos com a camisa do Leão, o jogador foi titular em quatro, quando foi utilizado como um meia à frente do primeiro volante, em 'substituição' a Pablo Roberto, que foi vendido pelo Vila Nova para o Casa Pia-POR.

Após a partida contra o Náutico, durante entrevista coletiva, o técnico Ricardo Catalá foi questionado sobre a titularidade do jogador e saiu em sua defesa, explicando que ele tem um papel tático importante e “pouco reconhecido” pelos torcedores. No entanto, como apresentado por O Liberal, os números do jogador em duelos defensivos estão abaixo da média da Série C.

Sem Marcelo, o técnico Ricardo Catalá optou por Paulinho Curuá na função. Porém, o jogador esteve abaixo e deu lugar a Richard Franco, autor do gol da vitória sobre o Ypiranga, já na reta final da partida. Com o triunfo, o Leão deixou a zona de rebaixamento.

O Remo volta a campo no sábado (3), às 19h, no Estádio Mangueirão. Acompanhe a cobertura completa da partida, válida pela 16ª rodada, pelo portal OLiberal.com.