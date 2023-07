Série C: Após vitória sobre o Ypiranga-RS, Catalá diz que Remo tem ‘aproveitamento de G-8’

Depois de cinco jogos sem vencer, o Remo bateu o Ypiranga-RS por 2 a 1, no Mangueirão, e voltou a respirar fora da zona de rebaixamento da Série C. Apesar da briga do Leão ser na parte debaixo da tabela, o técnico Ricardo Catalá disse que a equipe azulina tem "aproveitamento de time do G-8". Segundo ele, se não fosse pelo péssimo início de campeonato, o time remista estaria brigando pela classificação à próxima fase do torneio.

"Temos 17 pontos conquistados em 11 jogos disputados desde que cheguei aqui. Se analisarmos essa média de pontos por jogo e aplicarmos nos 19 jogos da primeira fase da Série C, nós teríamos pontuação de time do G-8. Fora isso, temos uma performance muito melhor que a nossa pontuação, porque temos criado chances, mas a bola não estava entrando", disse Catalá.

O técnico do Remo também falou sobre as alterações feitas no jogo. Um dos pontos abordados pelos jornalistas foi a entrada do lateral-direito Lucas Mendes, que foi improvisado no ataque. Sobre a mudança, que foi criticada por torcedores, Catalá lembrou que a estratégia havia dado certo há algumas rodadas.

"O Lucas [Mendes] não entrou bem, mas isso não desorganizou a equipe. Há um mês atrás me chamaram de gênio porque coloquei ele no ataque, contra o Pouso Alegre, mas as coisas mudam rápido no futebol. Tenho 20 anos fazendo isso, fiz o que tinha que fazer porque o mais importante era vencer", explicou.

Série C

O próximo compromisso do Remo de Ricardo Catalá na Série C será no sábado (5), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém, contra o Volta Redonda-RJ, pela 16ª rodada. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.