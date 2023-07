Pressão, Mangueirão e fuga do rebaixamento: lateral Lucas Marques avalia momento no Remo

A decisão da diretoria do Remo em transferir a partida contra o Ypiranga-RS para do Estádio Evandro Almeida, o Baenão, para o Mangueirão repercutiu entre a torcida azulina, principalmente nas redes. A principal crítica seria a possível motivação para a mudança. Para parte do Fenômeno Azul, o objetivo seria “fugir” da pressão da torcida, que é exercida de maneira mais acalorada em jogos que são na casa azulina.

De fato, a estrutura do Baenão, o formato acanhado, favorece a formação de um caldeirão que historicamente amedronta adversários. Mas, em momentos de crise como o atual vivido pelo Remo, as cobranças se voltam contra o próprio elenco. Durante entrevista a O Liberal, o lateral-direito Lucas Marques, em sua primeira temporada no Leão, avaliou a troca e salientou ter se tratado de uma decisão técnica, não de motivação emocional.

“Tudo o que se passa aqui é conversado entre comissão técnica e atletas. Aí fica essa questão, 'a gente foi pro Mangueirão por causa da torcida, pra ficar mais longe ou está com medo dela'. Eu, particularmente, não tenho esse problema. E o campo também não me importa. A diferença é que o Mangueirão é melhor que o Baenão”, apontou o jogador.

O gramado e a amplitude do campo do Mangueirão, recém-reformado, podem contribuir para um melhor futebol apresentado pelo time remista, opinou. Quanto à pressão da torcida, ela será sentida em qualquer estádio.

“O nosso estilo de jogo o Mangueirão favorece mais. A resposta é essa. O jogador que quer ser grande, tem que se acostumar com isso. Pressão vai ter em todo lugar", reforçou Lucas Marques.

Antes mesmo da bola rolar contra o Ypiranga-RS, ontem, a diretoria do Remo decidiu realizar um treino aberto à torcida na sexta-feira pela manhã. Foi a oportunidade que o Fenômeno Azul teve para direcionar palavras de ordem, principalmente, contra a gestão do clube, mas também houve faixas com críticas ao técnico Ricardo Catalá e jogadores.

Fuga do Z4

Ciente de que o momento do Remo na Série C não é bom e o time está desde o começo do campeonato brigando contra o rebaixamento, Lucas Marques acredita que o segredo está nos detalhes. “A gente vem pecando nos detalhes. Contra o Paysandu, eles foram duas vezes pra cima e fizeram um gol. Infelizmente não fizemos gols, tudo por questão de detalhe. Contra o Náutico também foi assim. São essas coisas que podem nos ajudar nesse momento, ter mais atenção”, avaliou.

Entre os próximos compromissos do Remo para evitar o descenso, dois deles serão contra adversários diretos contra o Z4: Manaus e Altos. Serão boas oportunidades pontuar e, ainda, manter os rivais abaixo na tabela de classificação. Por isso, toda a atenção será necessária ao elenco azulino.

“A perfeição é difícil chegar, mas quanto mais você trabalha, mais perto fica. O detalhe que falo é que, para um time ganhar, outro tem que errar. É uma falta de atenção, de concentração em um lance ou outro. Claro que nos 90 minutos chega uma hora de cansaço e o adversário usa isso. O futebol é coletivo e quando falo em detalhe é que todo mundo está envolvido e precisa de atenção”, concluiu o lateral-direito.

O Remo volta a campo pela 16ª rodada da Série C no próximo domingo, dia 6. A partida será contra o Volta Redonda, às 19h, no Baenão. O adversário fluminense está na disputa pela classificação para a segunda fase do Brasileiro.