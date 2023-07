No Z-4, Remo tem menos chances de queda que outros dois times fora da zona, aponta site

O Remo é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento da Série C. No entanto, existem outros dois clubes - Manaus e Floresta - que mesmo fora do Z-4 têm mais probabilidades de queda que o Leão Azul. A informação é do site Chance de Gol, especializado em estatística.

Com 14 pontos conquistados em 14 rodadas, o Leão está na 17ª colocação na tabela. De acordo com o site, as chances de rebaixamento do Time de Periçá são de 29,7%.

No entanto, Manaus-AM - que está na 16ª posição - e o Floresta-CE - 15º colocado - tem probabilidades de queda quase duas vezes maiores que a do Leão. No caso da equipe amazonense, o número é mais do que o dobro: 79,1% de chance. A situação, segundo o site, é menos crítica para os cearenses, que têm 41,7% de chances de cair.

Manaus e Floresta, juntamente com Pouso Alegre-MG e Altos-PI, são os clubes que mais tem probabilidades de rebaixamento, de acordo com o Chance de Gol. Os dois últimos, são os lanternas da competição e estão na 19ª e 20ª posições respectivamente.

Classificação improvável

O Chance de Gol também faz projeções sobre quais times podem se classificar à segunda fase da Terceirona. De acordo com o site, as chances do Leão avançar na competição são bastante remotas: 1,9%. No entanto, o time azulino é o que mais tem probabilidade de se manter vivo na competição entre aqueles que estão na zona de rebaixamento.

De olho nas projeções

De acordo com o Chance de Gol, a pontuação mínima para uma equipe permanecer na Terceira Divisão é de 21 pontos. Segundo o site, o clube que alcançar esse patamar terá 80% de probabilidade de não ser rebaixado.

Caso a projeção se confirme, o Leão precisa acumular duas vitórias e um empate nas cinco rodadas finais da Série C. O primeiro desafio, inclusive, será neste sábado (29), às 19h, contra o Ypiranga-RS, no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance no Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.