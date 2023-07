Em crise na Série C, Remo faz treino aberto na véspera de partida decisiva contra o Ypiranga-RS

O Remo fará nesta sexta-feira (28), às 9h45, um treino aberto à torcida no estádio Baenão, em Belém. A atividade será a última do elenco azulino antes da partida contra o Ypiranga-RS, válida pela 15ª rodada da Série C do Brasileirão.

O anúncio do evento foi feito por meio das redes sociais do Remo. Na postagem, o clube informou que a entrada dos torcedores se dará pelo portão que dá acesso às cadeiras do lado da 25.

Vale destacar que o Remo chega em crise para o duelo contra o Ypiranga-RS. Sem vencer a cinco rodadas, o Leão empatou em 0 a 0 com o Náutico-PE, no último domingo (23), e voltou para a zona de rebaixamento da Série C. No momento, o Leão tem 14 pontos conquistados em 14 rodadas disputadas e está na 17ª colocação.

Remo e Ypiranga-RS se enfrentam no sábado (29), às 19h, no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.