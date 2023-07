Hélio dos Anjos detalha negociação com o Paysandu e cita o Remo: 'Preferi ficar em casa'

Desde a chegada de Hélio dos Anjos ao Paysandu, o clube da Curuzu vive um momento diferente. Apesar da derrota na estreia para o Brusque, a equipe acumula agora três vitórias seguidas, inclusive no Re-Pa. Mas não foi sem muito tentar que o Bicola conseguiu convencer o técnico a retornar à Curuzu. Em entrevista à jornalista Syanne Neno, Hélio contou sobre e, inclusive, confirmou que teve proposta do Remo:

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"Essa volta foi da seguinte forma. [Em abril], o Paysandu me tentou antes do Marquinhos [Santos]. Eu estava saindo de um trabalho desgastante na Ponte Preta, com a direção e problemas. Descansei uns dias, achei que não era hora. Nesse mesmo tempo, tive proposta do rival do Paysandu, mas preferi ficar em casa. Tinha um compromisso de trabalho com Arábia Saudita, mas sabia que ia poder quebrar", começou.

VEJA MAIS

"O segundo convite do Maurício, não sei se Botafogo-PB, no outro dia de manhã, o Ari [Barros] ligou pra mim, me propondo e eu disse 'dessa vez pode ser que possa acontecer'. Levamos um dia inteiro, eu pensei bem e vi que estava na hora de retornar ao Paysandu. Da primeira vez, eu passei para o Paysandu os meus valores da Ponte Preta e avisei ao Paysandu que não ia sair de casa por menos. Agora, era um pouco diferente", revelou Hélio.

Com Hélio dos Anjos, o Paysandu deixou a disputa contra o rebaixamento e agora está no G8 da Série C, na sétima colocação. Com cinco rodadas para o fim da primeira fase, o Papão tenta se aproximar da vaga no duelo de domingo (30), às 16h30, na Arena das Dunas, contra o América-RN. Acompanhe o duelo pelo Lance a Lance de O Liberal.com.