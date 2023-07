Remo: Rodriguinho diz que mudança de jogo contra o Ypiranga-RS para o Mangueirão ‘ajuda o time’

O meia Rodriguinho, do Remo, se mostrou favorável à mudança de palco da partida contra o Ypiranga-RS, pela 15ª rodada da Série C. Anteriormente marcado para ocorrer no Baenão, o duelo foi alterado para o Mangueirão. Segundo Rodriguinho, o gramado do Olímpico do Pará pode ser favorável para o jogo azulino.

"Os times que vêm aqui em Belém têm a perspectiva de se defenderem. Para enfrentar o Ypiranga-RS, que é um time da escola gaúcha, que se defende mais, é bom ter um gramado mais aberto e qualificado. Isso ajuda o time que tem um jogo mais propositivo, como o nosso", disse o meia.

Rodriguinho disse também que tem trabalhado com Ricardo Catalá uma "série de possibilidades" para o jogo deste sábado (29). Apesar das alternativas táticas propostas para o Remo, o meia acredita que o principal fundamento que precisa ser aprimorado é a finalização. Ele acredita que falta mais capricho ao setor ofensivo na hora de concretizar as jogadas.

"Ele (Ricardo Catalá) está testando uma série de outros esquemas que o jogo pode demandar. Estamos treinando muito para conseguir a vitória. Sabemos que precisamos melhorar em todos os aspectos. Temos criado chances claras nos jogos, mas falta capricho, frieza na hora de finalizar e colocar a bola nas redes. Porque é só o gol que pode nos dar os três pontos", explicou.

A cinco rodadas do fim da primeira fase, o Leão tenta se afastar do Z-4 no duelo de sábado (29), às 19h. Acompanhe o jogo pelo Lance a Lance de O Liberal.com.