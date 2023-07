Que fim levou? Saiba onde estão os dispensados pelo Remo na temporada de 2023

O Remo já dispensou sete jogadores desde o início da temporada. O Núcleo de Esportes de O Liberal fez um levantamento e verificou as condições dos dispensados pelo Leão em 2023. Alguns deles precisaram recorrer à divisões inferiores para continuar jogando. No entanto, outros reforçaram rivais azulinos na Série C e acumulam bons números. Confira:

Ely - lateral-esquerdo

Ely fez três partidas com a camisa azulina no Parazão 2023 (Samara Miranda / Remo)

Revelado na base azulina, Ely, de 21 anos, teve pouco espaço no elenco profissional e foi dispensado do Baenão em abril deste ano, pouco antes da final do Parazão. Depois do Remo, o jogador atuou no Belenense, clube que disputou a Terceira Divisão do Parazão, mas acabou sendo eliminado na primeira fase do torneio. Desde então, o atleta está sem clube.

Pingo - volante

Pingo defendeu o Remo por três temporadas (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Assim como Ely, Pingo foi revelado na base azulina, mas teve várias oportunidades no time profissional. Com a camisa do Leão, o jogador disputou partidas de Parazão, Copa Verde, Série C e Série B. No entanto, devido a pouca oportunidade com a comissão técnica de Marcelo Cabo foi dispensado em abril deste ano. Logo em seguida, ele assinou com o Santa Cruz-PE, clube pelo qual disputou 10 partidas na Série D deste ano.

Diego Tavares - atacante

Diego Tavares saiu do Remo e foi para o Brusque-SC (Samara Mirada / Ascom Remo)

Contratado no início da temporada como uma das possíveis referências do Leão no ano, Diego Tavares nunca caiu nas graças da torcida azulina. Depois de 17 jogos e nenhum gol marcado pelo Remo, o jogador foi dispensado em maio deste ano e assinou com o Brusque-SC. No time catarinense, o atacante tem 11 jogos, um gol marcado e está na liderança da Série C.

Raí Lopes - lateral-esquerdo

Raí jogou no Remo durante o Parazão (Thiago Gomes / O Liberal)

Também contratado no início de 2023, o lateral Raí Lopes sempre foi alvo de muitas críticas da torcida do Remo. Depois de 16 jogos atuando com a camisa azulina e um gol marcado, o jogador foi dispensado em maio, logo após o final do Parazão. Semanas depois, o lateral assinou com o Figueirense-SC, clube pelo qual já disputou 7 jogos e disputa a Série C do Brasileirão.

Rogério - atacante

Rogério ficou marcado no Remo por pênalti perdido contra o Paysandu (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

O "Neymar do Nordeste" chegou ao Baenão sob muita expectativa, mas logo passou a ser motivo de cobranças da torcida do Remo. O ponto crucial foi um pênalti perdido contra o Paysandu, pela semifinal da Copa Verde. Depois disso, o jogador atuou pelo Leão só mais uma vez e foi dispensado em maio, com 4 jogos disputados. Depois, ele assinou com o CEOV Operário-MS, clube pelo qual disputa a Série D.

Soares - meia

Soares fez o primeiro gol do Remo no Parazão 2023 (Silvio Garrido)

Soares foi um dos remanescentes da última temporada do Remo. O meia começou o Parazão como titular, mas perdeu a vaga na equipe após uma lesão. Quando voltou, já no final da passagem de Marcelo Cabo, fez algumas partidas com a camisa azulina, mas não foi aprovado pela comissão técnica de Catalá e acabou sendo dispensado. Desde então, assinou com o Caxias-RS e está disputando a Série D.

Rafael Silva - atacante

Rafael Silva pode deixar o clube azulino (Igor Mota / O Liberal)

Contratado a pedido de Ricardo Catalá, o jogador disputou apenas uma partida pelo Leão, mas foi dispensado pelo clube. O motivo foi um vídeo, vazado nas redes sociais, em que o jogador aparece fumando maconha. Desde então, o jogador está sem clube.