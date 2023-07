Rival de Remo e Paysandu, Náutico anuncia Ribamar e pacote de reforços para a reta final da Série C

Adversário de Remo e Paysandu na Série C, o Náutico anunciou oficialmente a contratação do atacante Ribamar, ex-jogador da Chapecoense e com passagens pelo Vasco e Athletico. O centroavante de 26 anos chega para reforçar o elenco do Timbu e será apresentado nesta sexta-feira (28), em Ponta Grossa, onde a equipe fará sua preparação antes de enfrentar o Operário no sábado (29), pela 15ª rodada da Terceirona.

VEJA MAIS

A notícia da contratação de Ribamar foi confirmada após a Chapecoense emitir um comunicado nesta quinta-feira sobre a rescisão contratual do atacante. Com isso, o jogador acertou definitivamente sua transferência para o Náutico.

Nesta temporada pela Chapecoense, Ribamar disputou 20 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Além de seus antigos clubes Vasco e Athletico, o atacante passou por Botafogo, Ponte Preta, América Mineiro, Ohod Club, dos Emirados Árabes, e Pyramids FC, do Egito.

No Náutico, Ribamar atuará como camisa 9 e chega para suprir imediatamente a ausência de Jael, o Cruel, ainda em recuperação. Ele também disputará posição com Jeam, que é o atual reserva imediato do artilheiro do time.

Adversário de Remo e Paysandu

O Timbu vem do empate sem gols com o Remo, em jogo disputado no último domingo, em Recife. Mas a equipe pernambucana ainda vai encarar o outro representante do Pará na Série C, o Paysandu. O duelo diante do Papão será na Curuzu, em Belém, no dia 13 de agosto, a partir das 16h.

Pacotão de reforços

Além da contratação de Ribamar, o Náutico oficializou, também na noite de quarta-feira, um pacote de reforços visando a reta final da Série C. Os zagueiros Joécio e Richardson, juntamente com o meia Yago Ferreira, reforçarão o elenco alvirrubro.

Os zagueiros Joécio e Richardson chegam ao Náutico com ritmo de jogo, já que ambos atuaram recentemente em suas antigas equipes. Joécio participou de 25 jogos na atual temporada, sendo titular em 23 deles pelo Sampaio Corrêa-MA; enquanto Richardson defendeu o ABC-RN em 36 partidas este ano, sendo titular em 32 delas.

Já o meia Yago Ferreira, de 21 anos, é uma aposta vinda das categorias de base do Fluminense. Ele ainda não teve oportunidade de jogar como profissional, mas chega ao Náutico com grande expectativa. Curiosamente, Yago é filho do ex-meia Iranildo, conhecido por sua passagem em clubes como Botafogo, Flamengo, Bahia, Santa Cruz e Brasiliense.

Com a chegada dos novos reforços, o técnico Fernando Marchiori poderá contar com mais opções para escalar o time e buscar o sucesso na reta final da Série C. Caso os jogadores sejam regularizados a tempo, eles já estarão à disposição para o confronto contra o Operário, neste sábado, fora de casa. A partida é fundamental para as pretensões do Náutico na competição, que é de garantir a classificação para a segunda fase da Série C e seguir na busca pelo acesso.